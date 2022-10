Langkah Mudah Membuat Tori Paitan Ramen Otentik di Rumah

(FIR)

Tori Paitan adalah salah satu kaldu ramen yang sedang naik daun di dunia kuliner. "Tori" singkatan dari ayam dan "Paitan" mengacu pada sup putih dan lembut. Kebanyakan orang mengatakan Tonkotsu adalah favorit mereka karena mereka menyukai kaldu yang kental, lembut dan beraroma.Tetapi di Indonesia sendiri, kebanyakan ramen masih menjadi makanan Jepang yang sedikit diubah rasanya menjadi cita rasa Indonesia. Jarang sekali menemukan ramen yang otentik. Biasanya ramen yang masih mempertahankan keaslian rasanya bisa dibilang harganya cukup mahal.Kali ini akan membahas resep Tori Paitan Ramen otentik yang bisa dimasak sendiri di rumah. Dikutip dari orang Jepang asli yang menikah dengan orang Indonesia dalam video Youtubenya di channel Dapur Ko-Ci Kelas Masakan Jepang Rumahan.Bahan untuk 2 porsi ramen:- 700gr tulang ayam- 200gr ceker ayam- 1/2 bawang bombay- 1 wortel,1/2 daun jeruk- 1 jamur shitake- Batang kol- Sedikit jahe- 2 siung bawang putih- 2 liter air.- 80ml shoyu- 50ml mirin- 1 sdt dashi powder- Sedikit katsuo bushi.- Mie telur- Topping yang disuka- Dan chiyu (minyak ayam).1. Bersihkan ceker dan tulang ayam dan hancurkan tulangnya.2. Rebus ceker dan tulang ayam selama 1.5 jam.3. Potong sayuran sesuai selera.4. Masukkan semua rempah dan sayur ke dalam rebusan ayam yang tadi.5. Masak kembali kuah sup hingga 1 jam agar kuah lebih kaya rasa, dan kamu bisa menyesuaikan kekentalan yang diinginkan.6. Jika kuah sup sudah matang, langkah selanjutnya adalah menyaring airnya dan pisahkan dari semua bahan yang tadi dimasak bersamaan.7. Selanjutnya adalah membuat kaeshi/saus ramen. Dengan mencampurkan semua bahan saus ke dalam gelas dan diaduk rata.8. Langkah masak terakhir adalah rebus mie telur dan topping yang kamu sediakan sampai matang.9. Langkah berikutnya adalah sajikan kuah dan saus di mangkuk dengan takaran yang kalian suka. Kemudian aduk rata.10. Masukkan mie dan topping yang sudah matang ke dalam mangkuk, hias jika kalian mau.