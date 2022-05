Segarnya Campuram Teh Markisa dan Madu

Bahan teh markisa madu:

Cara membuat teh markisa madu:

Buah markisa tidak hanya sekedar tambahan dalam makanan atau sirup belaka. Dari gizi yang terkandung, buah markisa memiliki berbagai khasiat yang baik untuk kesehatan.Salah satunya adalah kandungan vitamin C . Dalam Sehatq disebutkan kandungan dalam markisa ini membantu menurunkan risiko terkena infeksi penyebab pilek. Selain itu, vitamin C juga bekerja sebagai antioksidan untuk membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan.Selain itu, kandungan vitamin C juga memberikan manfaat buah markisa untuk lambung. Jadi, sudah siapkah ENDEUSiast untuk membuatnya? Yuk, sontek resep minuman yang segar dan mudah dibuat ini dari Endeus TV 700 ml air2 sdm teh serbuk3 batang daun mint, ambil daunnya3 buah markisa, ambil isinya50 ml madu1. Didihkan air, masukkan madu, aduk hingga gula larut2. Masukkan serbuk teh, diamkan hingga uap air hilang. Angkat3. Masukkan daun mint. Simpan dalam kulkas selama 1 jam4. Keluarkan, saring. Campur dengan markisa, aduk rata. SajikanBila ingin menambah rasa asam segar bisa ditambahkan air terong belanda atau jeruk nipis.