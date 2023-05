Tips Memilih Mesin Kopi untuk di Rumah bagi Pemula

(Sarah Angela selaku Senior Marketing Communication Manager Kanmo Group memberikan tips untuk memilih mesin kopi sebaiknya mencari kopi yang bisa membuat baik kopi hitam maupun dengan susu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

(TIN)

Kebutuhan meminum kopi rasanya memang wajib bagi si pencinta kopi. Merasa boros jika harus keluar uang setiap hari, apakah kamu sudah mulai berpikir untuk membeli mesin kopi?Mesin kopi memang menjadi barang jitu untuk kamu si pencinta kopi. Apalagi jika kamu orang yang ingin menghemat dari aktivitas membeli kopi di berbagai coffee shop. Tentu ini menjadi langkah baik untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan meminum kopi kamu.Sarah Angela selaku Senior Marketing Communication Manager Kanmo Group memberikan tips untuk memilih mesin kopi untuk keluarga. Ia mengatakan bahwa perlu mengetahui terlebih dahulu kesukaan kopi masing-masing individu.Kopi yang dikonsumsi oleh masing-masing individu di keluarga bisa saja berbeda. Contohnya adalah sang ayah meminum kopi hitam, sementara si anak meminum kopi susu. Menurut Sarah, lebih baik mencari mesin kopi yang bisa digunakan keduanya."Kalau mesin kopi untuk sekeluarga, aku lebih memilih mesin kopi susu. Karena kalau mesin kopi susu itu sudah 2in1 (two in one)," kata Sarah pada peresmian butik terbaru Nespresso di PIK Avenue, Rabu, 10 Mei 2023.Praktis dalam menggunakan alat menjadi pertimbangan untuk membeli mesin kopi. Lantaran harga yang tidak bisa dibilang murah, serta penggunaan listrik dan kapasitas tempat bisa menjadi pertimbangan mesin kopi 2in1."Dan jadi irit tempat kan, ya. Mesin kopi rumahan ini juga hemat daya listrik, karena ini gadget, ya. Kalau kita lupa matiin misalnya, nanti juga bisa mati sendiri," lanjut Sarah.Namun, kamu perlu perhatikan bahwa mesin kopi rumahan dan mesin kopi pada kafe atau hotel itu berbeda. Menurut Sarah, mesin kopi rumahan tidak cocok digunakan sebagai ladang usaha penjualan kopi karena tak mampu untuk melakukan seperti mesin-mesin kopi di usaha kopi pada umumnya."Mesin kopi rumahan misalkan kita ada bersepuluh, kita bisa buat kopi 10. Cuma mesin ini tidak ideal ketika kita punya bisnis seperti restoran, hotel, itu pasti enggak bisa menyanggupi juga," pungkas Sarah.