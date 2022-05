Segarnya Tropical Slushy, Minuman Campuran Semangka dengan Nanas

Bahan tropical slushy:

Cara membuat tropical slushy:

Olahan semangka tentu saja akan menyegarkan karena ia adalah buah yang terdiri dari banyak air. Faktanya, dalam satu gelas semangka terkandung 46 kalori. Buah ini menyediakan 20 persen vitamin C dan 17 persen vitamin A.Melihat kandungan tersebut, manfaat buah semangka untuk kesehatan tentu sangat beragam. Salah satunya bisa membantu tubuh terhidrasi dengan baik. Tak hanya dari air putih, mengonsumsi makanan dengan kandungan air yang tinggi juga dapat membantu menjaga hidrasi tubuh.Sedangkan nanas juga baik karena mengandung vitamin C. Konsumsi 1 cangkir buah nanas segar atau sekitar 150 gram nanas sudah mampu mencukupi kebutuhan vitamin C harian. Vitamin C merupakan vitamin yang penting untuk meningkatkan imunitas tubuh.Jadi, coba di rumah untuk menyegarkan suasana yuk ENDEUSiast . Tinggal ikuti saja caranya lho dari Endeus TV di bawah ini. Selamat mencoba resep minuman tropical slushy ini!600 gr daging buah semangka, bekukan200 gr daging buah nanas, bekukan200 ml air jeruk peras1 sdm air jeruk nipis1. Masukkan semangka dan nanas beku, air jeruk peras, dan air jeruk nipis ke dalam blender. Proses hingga halus2. Tuang slushy ke dalam gelas saji. Sajikan segeraTambahkan parutan kulit jeruk nipis untuk mendapatkan aroma citrus yang lebih tajam.