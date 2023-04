10 Oleh-Oleh Khas Bandung Paling Hits, Sayang Banget Kalau Gak Dibawa Pulang

1. Tahu susu Lembang

2. Bolu susu Lembang

Bolu susu lembang, foto: website bolususulembang.co.id

3. Pisang bolen Kartika Sari

4. Pie susu Lembang

Pie susu lembang, foto: instagram

5. Peuyeum Bandung

Peyeum Bandung foto: website bolususulembang.co.id

6. Brownies kukus Amanda

7. Batagor Bandung

8. Oncom Sari Raos

9. Kopi aroma Bandung

Kopi aroma Bandung, foto: instagram

10. Seblak Bandung

(SUR)

Jakarta: Jika kamu sedang berkunjung ke Bandung , kurang lengkap rasanya jika kamu tidak menelusuri kulinernya. Kota yang dijuluki Paris van Java ini memiliki banyak sekali kuliner khas yang menggugah selera.Ada banyak juga buah tangan berupa makanan khas yang bisa Kamu bawa pulang untuk oleh-oleh orang terdekat.Buat yang kebingungan mencari oleh-oleh, Kamu gak usah khawatir, karena Medcom.id sudah merangkum berbagai macam oleh-oleh khas Bandung yang tidak boleh Kamu lewatkan.Tidak hanya Sumedang yang mempunyai kuliner khas tahu, Bandung juga punya kuliner khas yaitu tahu susu Lembang yang mempunyai tekstur lembut, kenyal, dan padat. Tahu susu khas Bandung ini cocok sekali disantap hangat-hangat dengan cabai rawit atau sambal kecap. Kamu bisa membeli tahu susu ini di Jalan Raya Lembang No. 177, Jayagiri, Lembang tepatnya di Rumah Produksi Tahu Susu Lembang.Siapa yang gak asing dengan kue bolu yang satu ini? Ya, bolu susu Lembang merupakan kue bolu kukus yang mempunyai tekstur yang halus, lembut, dengan aroma susunya yang sangat menggoda.Bolu susu ini cocok untuk Kamu jadikan oleh-oleh yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Bolu susu Lembang mempunyai berbagai varian rasa yaitu cokelat, vanilla, pandan, red velvet, black forest, cokelat kacang, kopi susu gula aren hingga alpukat kocok.Oleh-oleh khas Bandung selanjutnya adalah pisang bolen kartika sari. Pisang bolen kartika sari merupakan olahan kue dengan bahan utama pisang. Resep pisang bolen ini sudah turun temurun keluarga Ibu Ratnawati yang diperoleh sejak jaman Kolonial Belanda.Oleh-oleh Pisang Bolen Kartika Sari sudah populer di kalangan wisatawan yang pergi ke Bandung. Alamat tokonya berada di jalan H. Akbar No.4, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.Bukan hanya Bali, Bandung juga memiliki makanan khas yaitu Pie Susu Lembang. Tak kalah enak dengan pie susu yang ada di Bali. Pie susu Lembang juga menawarkan cita rasa yang khas karena dibuat dengan pilihan susu murni dari Lembang asli. Pie susu ini juga bisa dibeli di komplek Rumah Sosis dan Rumah Produksi Tahu Susu Lembang.Peuyeum Bandung merupakan oleh-oleh yang terbuat dari olahan singkong, dengan proses pembuatannya yakni cukup mudah, hanya dengan mengukus singkong hingga matang lalu didinginkan selanjutnya ditaburi ragi dan didiamkan dalam wadah tertutup selama kurang lebih dua sampai tiga hari.Oleh-oleh peuyeum Bandung mudah dijumpai di pinggir jalan dimana biasanya peuyeum Bandung digantung di balik kaca. Mempunyai rasa yang manis dan teksturnya yang empuk membuat peuyeum Bandung kerap diserbu para wisatawan.Oleh-oleh Bandung yang satu ini mungkin sudah banyak kamu temui di kota-kota lain, bahkan bisa dipesan melalui e-commerce. Tapi, pastinya akan lebih afdol kalau beli langsung di Bandung, dong!Sejak kemunculannya pada awal tahun 2000-an, Brownies Kukus Amanda sudah menarik perhatian orang banyak. Bukan hanya karena tekniknya yang dikukus, tapi juga rasanya yang legit, lezat, dan bikin nagih!Selain brownies kukus, ada juga brownies panggang yang nggak kalah populer. Varian brownies ini pun beragam mulai Kamu bisa membeli brownies ini di pusat Brownies Amanda di Jalan Rancabolang No. 5, Bandung.Siapa yang tak tahu batagor? Makanan satu ini sudah banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kamu bisa menemukan penjual batagor ini dimanapun bahkan sampai ke desa-desa. Namun, Kamu tetap harus membawa dan membeli batagor yang asli dari Bandung langsung, karena rasanya pasti akan berbeda.Kamu bisa membeli batagor di Jl Burangrang No 41, Batagor Kingsley di Jl Veteran No 25. Selain batagor yang sudah matang, Kamu juga bisa membeli batagor frozen yang bisa Kamu bawa pulang dan tinggal menggorengnya begitu sampai rumah.Oleh-oleh Bandung yang satu ini adalah berbahan utama oncom. Oncom sendiri merupakan salah satu makanan khas Bandung yang difermentasi dari kacang kedelai. Biasanya, oncom dimasak dengan cara ditumis bersama leunca, cabai rawit, dan daun kemangi.Nah, di Sari Raos, Kamu tak hanya menemukan oncom mentah, tetapi juga produk olahan oncom lainnya seperti keripik oncom dan oncom goreng. Untuk membelinya, Kamu bisa mampir ke Sari Raos yang berada di Jalan Cihampelas.Bagi Kamu pecinta kopi, oleh-oleh khas Bandung yang satu ini wajib Kamu coba! Kopi Aroma merupakan salah satu tempat legendaris di Bandung yang menjual kopi selama puluhan tahun sejak 1930. Terdapat dua jenis kopi yang dijual, yaitu biji kopi Robusta dan Arabika.Biji kopi di Kopi Aroma berasal dari kebun kopi di Jawa, Sumatra, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Proses pengolahannya pun butuh waktu yang panjang dan masih secara tradisional. Mulai dari pemilihan biji kopi yang berkualitas hingga pembuatannya menghasilkan cita rasa nikmat dan harum. Kamu bisa membeli kopi aroma di Jalan Banceuy No.51 Braga, Sumur Bandung.Seblak Bandung menjadi salah satu jajanan yang hits dikalangan anak-anak muda. Seblak adalah makanan yang terbuat dari kerupuk yang dimasak dengan sayur dan aneka toping seperti ayam, telur bakso, sosis, jamur dan lain-lain. Rasa khas pekatnya kencur dan gurih ditambah pedasnya seblak membuat setiap orang yang memakannya membuat semakin ketagihan.Jika sedang berkunjung ke Bandung, Seblak juga bisa dijadikan oleh-oleh khas Bandung yang bisa dibawa pulang. Oleh-oleh seblak bisa langsung dibeli dalam bentuk kemasan instan.Nah, itulah informasi seputar oleh-oleh khas Bandung yang wajib Sobat Medcom beli saat berlibur ke Bandung!