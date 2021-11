Pisang Molen Raim, Camilan Bikin Nagih dengan Harga yang Murah Banget

Pisang Molen Raim (Foto: A. Firdaus/Medcom.id)

(FIR)

Saat melewati jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan sekilas tampak warung dengan gerobak bergaris kuning. Ketika ditelaah secara seksama di balik kaca, ada tumpukan pisang molen yang tampak menggiurkan.Warung ini tepat di seberang Masjid At-Taubah Tegal Parang, dengan tulisan Pisang Molen Raim. Usaha pisang molen ini, menurut Raim si pemilik, telah dibuka cukup lama, yaitu awal 2007."Pisang Molen Raim dibuka sejak 2007, ketika itu bapak yang membuka. Kemudian saya teruskan dan mengembangkan usaha bersama istri dan anak saya," ujar Raim kepada channel YouTube Yudha Kurniawan TV.Awalnya Raim menjual pisang molennya di daerah Mampang Prapatan XV B, ketika itu ia menjualnya Rp500 per pieces-nya. Namun pindah ke jalan Tegal Parang yang dianggap jalur sibuk, karena menghubungkan antara Pasar Minggu dengan Mampang. Bisa dikatakan juga jalur altenatif jika ada pengendara yang ingin menghindari kemacetan persimpangan Pancoran.Pisang Molen Raim memang berbeda. Menggunakan pisang nangka sebagai bahan dasarnya, pisang ini renyah saat digigit seakan ketagihan untuk kembali mencicipinya.Tak ayal banyak pengendara yang lewat, baik itu berangkat bekerja sengaja membawa ke kantor mereka. Dan saat sore hari, ada juga yang membawa pulang ke rumah untuk menjadi menu camilan "Yang membedakan dari pisang molen lainnya karena punya bahan kualitas masing-masing," singkat Raim.Pisang Molen Raim dibuka mulai pukul 5.30 pagi WIB dan tutup jika pisang yang digoreng sudah habis. Sementara harganya saat ini Rp1000 per pieces, dan Rp1400 jika kamu memesannya via Gofood.