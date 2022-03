Musim Hujan, Ini 5 Makanan dan Minuman yang Bikin Tubuh Hangat

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Ketika musim hujan datang, mengonsumsi makanan dan minuman hangat seperti sup atau teh bisa membuat tubuh merasa nyaman. Namun, selain sup dan teh ternyata ada banyak sekali makanan atau minuman lainnya yang juga memiliki manfaat yang sama yaitu bisa menghangatkan tubuh ketika musim hujan.



Berikut ini adalah makanan dan minuman yang bisa membuat tubuh tetap hangat di musim hujan:

1. Sup

Sup adalah pilihan yang sangat baik, karena mengandung banyak sayuran dan menjaga tubuh kita tetap hangat luar dalam. Sup yang terbuat dari kacang-kacangan, labu, barley adalah yang baik dan juga bisa menjadi makanan utama dengan tambahan karbohidrat.



Sedikit rempah-rempah seperti jinten, kayu manis, dan jahe bisa menjadi pilihan yang tepat. Sup juga bisa menjadi pilihan yang sangat sehat untuk calon ibu. Ibu juga sedang menyusui bisa menikmati sup sebagai snack tengah malam atau snack sore. Anak-anak dapat menikmati sup sebagai camilan malam.

2. Sereal

Mulailah hari dengan memilih sarapan sereal, oatmeal, bubur, dan olahan gandum utuh. Memilih sereal dengan kandungan gandum utuh juga sangat baik, karena lambat dicerna oleh tubuh. Dengan begitu, kamu akan tetap merasa kenyang untuk waktu yang cukup lama.

3. Buah-buahan

Buah-buahan juga ternyata memiliki efek untuk menghangatkan tubuh. Pisang, stroberi, kiwi, apel, plum, lengkeng, pepaya, apel puding, dan delima adalah beberapa pilihan terbaik. Pisang menjadi sumber magnesium yang baik membantu mengatur suhu tubuh.



Anak-anak bisa diberi pisang atau menambahkannya ke dalam selai kacang buatan sendiri. Calon ibu dapat menghindari pepaya dan menikmati buah jeruk, delima, dan pisang. Ibu menyusui dapat menikmati semua buah yang disebutkan di atas sebagai camilan dan sebaiknya di siang hari.

4. Rempah-rempah

Rempah-rempah adalah cara yang bagus untuk mempertahankan thermogenesis. Beberapa pilihan populer adalah jahe, jinten, merica, wijen, dan kayu manis. Jahe dapat digunakan dalam teh, sup, atau bahkan sebagai bumbu kari apa pun. Jinten membantu menjaga tubuh agar tetap hangat untuk waktu yang lebih lama.

5. Minuman hangat

Ini tentu kabar baik bagi pencinta minuman panas karena mengonsumsinya saat musim dingin menghangatkan tubuh dari dalam. Kopi adalah pilihan yang bagus asalkan tidak dikonsumsi lebih dari dua kali sehari.



Sementara cokelat panas, teh, atau hanya secangkir susu hangat akan membantu tubuh tetap hangat di musim hujan. Sebaiknya ibu hamil menghindari minuman berkafein hingga melahirkan.

(FIR)