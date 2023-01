6 Tips Mudah Kurangi Rasa Pahit Kopi yang Terlalu Kuat

1. Gunakan garam

2. Perhatikan temperatur air

3. Gunakan kopi yang disangrai light roast

4. Jangan gunakan kopi yang digiling terlalu halus

5. Jangan biarkan kopi terlalu lama

6. Pilih biji kopi berkualitas

(WAN)

Jakarta: Minum kopi bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan semangat. Beberapa orang menyukai untuk minum kopi di pagi hari sebelum melakukan aktivitas harian mereka.Kendati demikian, kopi sejatinya memiliki karakter rasa pahit. Untuk sebagian orang yang sudah mengetahui trik meminum kopi, rasa pahit pada kopi sebenarnya bisa dikurangi agar tidak terlalu pahit.Berikut ini, dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah tips mudah mengurangi rasa pahit pada kopi yang bisa kamu coba di rumah.Dikutip dari The List, menambahkan garam dapat membuat rasa kopi menjadi tidak terlalu pahit. Dengan menambahkan garam, reseptor rasa asin di lidah akan menjadi aktif, sehingga dapat membantu menekan rasa pahit tersebut.Penulis buku masak terkenal dan pakar ilmu pangan Alton Brown menjelaskan, garam tidak hanya menghilangkan rasa pahitnya, tetapi juga menghaluskan bau apek yang mungkin disebabkan oleh air yang digunakan dalam membuat kopi.Banyak yang menyangka bahwa untuk menyeduh kopi diperlukan air mendidih atau air yang temperaturnya kira-kira lebih dari 100 derajat. Sesungguhnya hal ini tak melulu benar. Air yang temperaturnya terlalu panas akan menyebabkan rasa kopi yang kamu seduh akan menjadi semakin pahit.Semakin panas airnya, maka akan semakin pahit kopinya. Oleh karena itu, jika kamu hendak menyeduh kopi, kurangilah temperatur air. Kamu bisa menggunakan termometer dan menggunakan air di temperature 85 – 90 derajat.Pahit kopi datang dari proses roasting. Pada mulanya biji kopi tidaklah pahit. Ceri kopi (buah kopi) malah berasa manis dan green bean juga tidak ada unsur pahitnya. Rasa pahit muncul dari proses penyangraian.Nah, untuk kamu yang tak suka pahit, pilihlah biji kopi yang di-roasting pada level light atau at least light to medium. Jangan pilih biji kopi yang di-roasting pada level dark karena pastilah akan sangat pahit.Sebaiknya hindari menggunakan bubuk kopi yang digiling terlalu halus karena itu akan menyebabkan kopi akan semakin pahit. Sedangkan menggunakan bubuk kopi yang terlalu kasar, maka hasil kopi akan menjadi asam. Gunakan ukuran yang pas sesuai dengan metode yang digunakan. Jika salah memilih ukuran gilingan maka hasilnya akan salah pula.Jika kamu menyeduh kopi untuk lebih dari satu cangkir, maka sebaiknya kamu habiskan kopimu sesegera mungkin. Kenapa? Biasanya kopi yang didudukkan terlalu lama akan terus berektraksi dan menyebabkan rasanya berubah menjadi semakin pahit.Memilih biji kopi yang berkualitas biasanya memang lebih mahal, namun harga biasanya sepadan dengan kualitas. Biji kopi yang berkualitas biasanya memiliki aroma yang enak dan rasanya yang khas. Berbeda dengan kopi murah yang selama ini identik dengan rasanya yang pahit dan tidak maksimal karena proses produksinya yang berbeda.