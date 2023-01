Racikan Kopi Kenangan Tetap Hits saat Bisnis Kopi Kekinian Menjamur

(ANN)

Jakarta: Bisnis kopi kekinian semakin menjamur di Tanah Air. Perlu signature yang pas agar bisa diterima masyarakat, baik dari sisi produk hingga marketing Setelah setahun mengelola media sosialnya, unicorn F&B pertama di Indonesia, Kopi Kenangan Hanya Untukmu , menunjuk penyedia layanan digital, ADA Indonesia untuk menangani aktivitas marketing Above the Line (ATL) ke depannya.Penunjukan ini sekaligus memperluas kerja sama antara dua perusahaan tersebut, dari cakupan pekerjaan digital/sosial hingga pengelolaan seluruh proses kreatif end to end Kopi Kenangan Hanya Untukmu."Sebelumnya, ADA telah melakukan berbagai inisiatif yang cukup sukses, yang menunjukan bahwa mereka sangat memahami kebutuhan dan karakter unik brand kami. Selain itu, mereka juga telah membantu dalam meramu strategi dan pesan-pesan kunci yang tepat untuk berinteraksi dengan para konsumen," ujar Head of Marketing, Kopi Kenangan Susan Ernawati dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Januari 2023.Susan juga mengungkapkan, ADA telah berhasil memproses data-data yang dimiliki perusahaan dengan terampil dan cepat untuk mempersiapkan berbagai rencana go to market yang efektif."Mereka sangat memahami tujuan dari rencana yang dipersiapkan serta hal-hal yang menjadi preferensi kami. Kami senang dapat berkolaborasi dengan ADA, terlebih karena mereka memposisikan diri sebagai seorang mitra alih-alih sekadar agensi," ucapnya.ADA Indonesia telah bekerja sama dengan Kopi Kenangan Hanya Untukmu sepanjang 2022 untuk membantu brand tersebut tumbuh di segala metrik dan memposisikannya sebagai brand kopi siap saji nomor satu di Indonesia. Oleh karena itu, penunjukan tersebut pun menandakan adanya kolaborasi dan kepercayaan yang kuat antara kedua pihak."Hubungan kami dengan Kopi Kenangan Hanya Untukmu yang sudah berlangsung cukup lama pun membantu kami dalam memahami brand tersebut dan apa yang mereka butuhkan agar dapat bertumbuh sebagai sebuah bisnis. Dilengkapi dengan pemahaman kami yang kuat seputar data dan consumer insights, kami membantu berbagai brand dalam menjalankan upaya-upaya komunikasi yang relevan bagi konsumennya," jelas Country Director, Marketing Services, ADA Indonesia Faradi Bachri.ADA Indonesia memiliki prinsip untuk selalu memahami dan mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh setiap kliennya. Selain itu, kemampuan ADA lebih dari sekadar digital/sosial dan ATL, yang memastikan adanya strategi dan solusi yang terpadu di setiap kanal dan upaya komunikasinya, yang dijalankan secara Through the Line (TTL).Atas perpanjangan kerjasama ini, Kopi Kenangan Hanya Untukmu pun turut merayakan karena telah menemukan partner agensi yang tepat, mengingat ketatnya persaingan saat ini yang memaksa bisnis untuk terus berpikir out-of-the-box dalam memasarkan produk serta berinteraksi dengan pelanggan.Ini merupakan salah satu dari banyaknya alasan mengapa brand dan perusahaan mencari membutuhkan agensi untuk membantu mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang tepat dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Bahkan, survei dari Gartner menunjukkan bahwa sepanjang 2022, bisnis mengalokasikan sekitar 24 persen dari anggaran pemasaran mereka untuk menyewa layanan dari agensi.