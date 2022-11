Bahan MPASI sup kembang kol dan daging ayam:

Cara membuat MPASI sup kembang kol dan daging ayam:

Salah satu menu MPASI yang banyak bahannya di pasar terdekat adalah kembang kol. Dalam Mother and beyond disebutkan bahwa kembang kol penuh dengan vitamin A, vitamin C, vitamin K, mineral, bahkan kalsium.Walaupun dipenuhi nutrisi, kembang kol disebut-sebut bukanlah sayuran tepat untuk untuk diberikan pertama kali saat MPASI. Hal ini dikarenakan kembang kol dapat menyebabkan gas dalam sistem pencernaannya, juga sedikit sulit untuk dicerna oleh si kecil. Sistem pencernaannya belum berkembang sempurna hingga ia berusia di atas enam bulan.Rekomendasi usia paling tepat untuk memberikan kembang kol adalah ketika ia berusia 8 hingga 10 bulan. Namun bila si kecil sempat mengalami permasalahan kesehatan di sistem pencernaannya, lebih baik mengundur niatan untuk memberikan kembang kol bagi si kecil. Jangan lupa konsultasikan juga dengan dokter anak Moms ya.Nah, jika ia sudah di kisaran usia 8 hingga 10 bulan, ENDEUSiast bisa membuatkan resep MPASI sup kembang kol dengan daging ayam. Ditambah daging ayam, nutrisinya jadi makin kaya! Yuk, simak resep dan cara buat MPASI kembang kol dari Endeus TV di bawah ini.1 sdm minyak2 batang daun bawang, haluskan50 gr daging ayam iris halus200 gr kembang kol, ambil kuntum, cincang halus300 ml kaldu ayam1 sdt air jahe½ sdt garam (optional)1. Tumis daun bawang hingga harum. Masukkan ayam, tumis hingga berubah warna2. Masukkan kembang kol, kaldu ayam, air jahe, dan garam3. Masak dengan api sedang hingga mendidih. Angkat. Haluskan. Sajikan hangatBisa ditambahkan nasi sebelum dihaluskan.