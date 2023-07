Resep Samgyetang, Sup Ayam Ginseng ala Korea

Bahan samgyetang:

50 gr beras pulen, cuci bersih, rendam selama 1 jam

1 ekor (750 gr) ayam kampung utuh, cuci bersih

4 cm ginseng, cuci bersih

3 buah angco (kurma merah kering)

8 siung bawang putih

2 batang daun bawang, potong

1 sdt garam

¼ sdt merica hitam bubuk

1 Lt. air

Pelengkap:

1 batang daun bawang, iris serong tipis

Saus pencelup:

2 sdm kecap asin

50 gr bawang bombai, cincang

1 sdm madu

1 buah jalapeno, cincang kasar

Cara membuat samgyetang:

1. Masukkan beras, 2 cm ginseng, 1 buah angco, dan 4 siung bawang putih ke dalam perut ayam 2. Masukkan ayam ke dalam panci, tambahkan sisa ginseng, angco, bawang putih, 1 batang daun bawang, garam, merica, dan air 3. Tutup panci, masak di atas api sedang hingga ayam matang (1 jam). Angkat 4. Saus: Campur seluruh bahan saus dalam mangkuk hingga rata, sisihkan 5. Sajikan hangat dengan taburan daun bawang dan saus pencelup

(TIN)

Sup di cuaca dingin sangat membantu tubuh kita. Salah satunya yaitu samgyetang khas Korea . Dinukil dari Wikipedia, samgyetang adalah sup ayam ginseng berisi ayam muda dalam keadaan utuh yang direbus dengan api kecil selama dua sampai tiga jam hingga empuk. Seporsi sup dalam panci kecil biasanya dimakan oleh satu orang.Samgyetang dimakan dengan tambahan merica, garam, dan kimchi yang disediakan di atas meja. Ayam sudah direbus hingga empuk hingga daging mudah lepas dari tulang. Kuah sup biasanya tidak semua diminum. Setelah daging ayam habis, nasi dimasukkan ke dalam sup.Setelah isi perut ayam dikeluarkan, ke dalam perut ayam dimasukkan ketan yang sudah direndam sebelumnya dan ramuan tanaman obat yang dipercaya bermanfaat untuk kesehatan lho.Selain ginseng, Di antara ramuan yang sering dicampurkan adalah kastanye, kacang cemara, buah jujuba kering, bawang putih, daun bawang, dan jahe. ENDEUSiast penasaran dan mau tahu gimana cara buatnya? Simak resepnya dari Endeus TV sampai habis ya.