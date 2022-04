Kerap Luput dari Pantauan, Rambutan Ternyata Punya Banyak Manfaat

1. Manfaat kesehatan

2. Menurunkan risiko kanker

3. Baik untuk sistem kekebalan tubuh

4. Menjaga kesehatan sistem pencernaan

Rambutan merupakan buah yang cukup mudah ditemukan di Indonesia. Dengan kulit berwarna merah dan rambut-rambut yang menjadi ciri khasnya, buah rambutan yang matang memiliki rasa yang sangat manis.Rambutan juga memiliki kandungan air yang cukup banyak dengan daging buah berwarna putih. Tidak hanya rasanya yang enak, rambutan juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Dilansir dari Web MD, berikut ini adalah berbagai manfaat kesehatan dari buah rambutan:Vitamin, mineral, dan antioksidan dalam rambutan dapat memberikan manfaat nutrisi penting. Misalnya, folat adalah vitamin penting yang penting untuk pembelahan sel yang sehat dan duplikasi DNA.Dokter merekomendasikan bahwa wanita yang ingin hamil mengonsumsi setidaknya 400 mikrogram folat setiap hari, karena sangat penting untuk menghindari cacat lahir. Rambutan juga kaya akan potasium, mineral yang membantu detak jantung, fungsi ginjal, dan otot berkontraksi.Rambutan kaya akan vitamin C, yang merupakan antioksidan kuat. Mengonsumsi antioksidan membantu melawan radikal bebas.Radikal bebas merupakan produk limbah dari dalam tubuh yang dapat merusak sel-sel tubuh. Antioksidan telah terbukti mengurangi kerusakan sel dan berpotensi mengurangi risiko kanker pada banyak individu.Rambutan telah terbukti mendukung kesehatan sistem kekebalan dalam beberapa cara. Pertama, vitamin C dalam rambutan terkait dengan fungsi kekebalan dan kesehatan. Mengonsumsi cukup vitamin C secara teratur dapat membantu mendukung kesehatan kekebalan jangka panjang.Kedua, penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak tertentu dari buah rambutan dapat membantu melawan infeksi. Ekstrak ini dapat mencegah virus bereplikasi, membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman dengan lebih mudah.Rambutan dapat membantu sistem pencernaan menjadi lebih tangguh. Rambutan menawarkan serat makanan dalam bentuk larut dan tidak larut.Serat makanan dalam rambutan dapat membantu mengurangi sembelit dan mencegah impaksi. Serat tidak larut juga memberi makan bakteri 'baik' dalam sistem pencernaan yang dapat membantu usus menangani makanan yang lebih kompleks dengan mudah.