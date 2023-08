Segarkan Mata, dengan 4 Tips Hijaukan Ruangan Hunian dengan Tanaman Hias

1. Hiasi ruang tamu dengan tanaman

(Tanaman indoor tidak hanya dapat mempercantik ruangan kamu, tetapi membuat suasana di ruangan tersebut menjadi lebih nyaman. Foto: Dok. Hilton Carter/Cortesy of Cico Books/Bhg.com)

2. Percantik ruang makan

3. Hijaukan kamar tidur

4. Tanaman tropis untuk apartemen

(TIN)

Dekorasi rumah tidak melulu mengisinya dengan pajangan, lampu, atau lukisan. Dengan menambahkam tanaman hias pada interior hunian dapat meningkatkan tampilan istana pribadimu, sekaligus memberi nuansa sejuk dalam ruangan.Hanya saja, bila kamu memutuskan untuk mendekor ruangan dengan makhluk hidupn ini, artinya perlu ada perawatan agar tanaman awet dan tetap tumbuh dengan cantik.Membawa tanaman hias ke dalam ruangan merupakan salah satu cara yang simpel untuk menghidupkam rumah.Pasalnya tanaman bukan hanya memberi warna dan tektur pada ruangan, tapi juga membantu menyaring udara, mengurangi stres, sekaligus menciptakan hubungan dengan alam. Hunian pun akan lebih terlihat cantik dan fresh.Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hilton Carter, seorang penulis buku "Wild Interiors: Beautiful Plants in Beautiful Spaces."Dia percaya tidak ada yang namanya terlalu banyak hijau. Jadi di sini dia menawarkan beberapa cara sederhana untuk mengisi setiap ruangan di rumah dengan tanaman hias.Selain bukaan jendela, dekorasi tanaman juga bisa menjadi cara untuk menyejukkan ruangan. Warna hijau pada daunnya membuat interior ruang tamu kamu tampil alami. Untuk penempatan, kamu bisa meletakkan tanaman hias ini di pojok ruang tamu agar tidak mengganggu lalu lalang orang rumah atau tamu yang datang."Ingat, kekuatan yang dimiliki kehidupan tanaman di rumah bersifat transformatif. Rumah yang sejuk membuat betah penghuninya, termasuk tamu yang datang berkunjung," jelas Carter, seperti yang dikutip dari Better Homes and Gardens.Ruang tempat kamu menjamu tamu membutuhkan pembuat pernyataan seperti monstera raksasa atau burung cendrawasih yang tinggi dan rimbun."Tidak seperti vas bunga, tanaman dapat menghidupkan ruang makan untuk waktu yang lama," imbuh Carter. Bahkan, pohon bonsai payung kerdil berfungsi sebagai pusat di mana ukurannya yang kecil tidak menghalangi pandangan. Sementara jalinan pothos emas dan philodendron mencerahkan sudut yang netral.Cobalah menggantung tanaman di langit-langit atau letakkan di rak di atas tempat tidur kamu. "Tidur di bawah tanaman membuat kamu merasa seperti sedang berkemah atau berlibur," ujar Carter. Carter pun mengaku, sang istri sampai membuat tempat tidur gantung mini untuk tanamannya. Mungkin agar lebih terasa nuansa berkemahnya, ya?Dekorasi tanaman hijau tidak melulu untuk menghias taman pada hunian di atas tanah. Hunian vertikal seperti apartemen dengan ukuran mungil juga sangat mungkin dihias dengan tanaman hijau di mana ruang tamu dan ruang makannya dibuat menyatu. Pot berisi tanaman yang diletakkan di tiga meja yang berbeda membuat hunian terasa alami.Bahkan, pemilik apartemen bisa menambah dekorasi berupa wall decor yang bergambar daun Monstera untuk membuat rasa tropis ruangan semakin kental.Selipkan tanaman di sudut ruangan Tambahkan kegembiraan dengan beberapa tanaman yang ditempatkan dengan baik. Misal, bila kamu memiliki sudut ruang di mana tergantung cermin, kamu bisa meletakkan tanaman di sana."Mereka membuat ruang menjadi dinamis," tegas Carter. Plus, philodendron berbentuk hati yang dililit di sekitar bingkai cermin akan membantu menciptakan mood yang lebih baik.Secara umum, Carter memperingatkan agar tidak "membawa tanaman ke dalam ruangan hanya karena kamu menyukai tanaman tersebut karena trennya". Sebaliknya, perhatikan cahaya yang dibutuhkan setiap jenis tanaman.