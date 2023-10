Ini Pertimbangan Utama Saat Rossa Staycation atau Menginap dalam Kegiatan Tur

(Rossa akan mengadakan konsernya yang bertajuk "Rossa - Another Journey The Begining" yang akan digelar Sabtu, 7 Oktober 2023 jam 7.30 malam, di Plenary Hall Sempaja, Samarinda. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Siapa yang tak kenal Rossa . Salah satu diva Indonesia yang juga terkenal hingga kemancanegara. Sebagai seorang diva Indonesia, Rossa telah menghasilkan banyak lagu hits dan mendapatkan Multi-Platinum Award hingga Million Awards untuk album-albumnya.Bahkan hingga terkenalnya lagu-lagu Rossa, ia juga merupakan artis Indonesia termahal di Malaysia serta Singapura. Presenter terkemuka Metro TV, Alvin Adam menyebutkan dalam buku biografinya "The Story Book Just Alvin Part.2" bahwa Rossa adalah "Ratu Konser di Indonesia (Queen of Concert in Indonesia)" karena terlalu banyaknya permintaan untuk menyanyi di konser.Penyanyi sekaligus juri ajang pencarian bakat Judika juga memiliki pandangan yang sama dengan Alvin Adam bahwa Rossa adalah Ratu Konser di Indonesia karena terlalu seringnya mengadakan konser.Tak ayal jadwal ia bepergian serta menginap di berbagai tempat telah banyak sekali dilakukan. Nah, bagaimana jika ia bepergian untuk staycation atau menginap saat ia mengadakan turnya, kriteria seperti apa sih yang Rossa pilih?"Jujur aku sama Accor banyak history juga. Banyak diundang tahun baru atau acara spesial juga kebetulan company aku sama Accor sering saling support untuk berbagai kegiatan. (Jadi) kita seneng banget stay di Mercure dan di Makassar akan di Novotel," buka Rossa."Aku suka interior , jadi aku suka banget melihat interior hotel. Aku suka di sini (Mercure Samarinda) kamarnya suite aku engga terlalu besar tapi cantik. Kamar mandinya juga nice banget. (Dan) kita dinner di sini top makannya," beber perempuan cantik ini.Endrian Hananto selaku Director of Operation Accor Indonesia merasa senang dengan pengakuan dari Rossa mengenai hal ini. "Ya, terima kasih karena review jujur dari seorang Diva Indonesia tentang fasilitas dan apa yang kita siapkan buat teh Rossa sama tim di dalam konsernya di Kota Samarinda ini."Rossa akan mengadakan konsernya yang bertajuk "Rossa - Another Journey The Begining" yang akan digelar Sabtu, 7 Oktober 2023 jam 7.30 malam, di Plenary Hall Sempaja, Samarinda. Rencananya Rossa akan membawakan 25 lagu, mulai dari tembang klasiknya hingga lagu yang terbaru. Andmesh Kamaleng juga akan menghibur masyarakat Samarinda di konser Rossa sebagai bintang tamu.Dan ALL yaitu ' Accor Live Limitless ' yaitu program loyalitas dari Accor bersama delapan hotel-hotel Accor di Kalimantan berkolaborasi bersama Inspire IDN, menghadirkan acara "KarnavALL Musik Kalimantan" yang merupakan acara ALL pertama di Kalimantan yang turut berkolaborasi dalam konser Rossa kali ini.