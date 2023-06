Mengejutkan, 6 Cara Membersihkan Ini Menggunakan Krim Cukur

1. Kotoran pada dinding

- Basahi kain microfiber dengan air dan peras hingga tidak menetes

- Semprotkan sedikit krim cukur ke kain

- Gosok noda dan kotoran dengan lembut

- Gunakan kain mikrofiber kering untuk menyeka residu

(Krim cukur mengandung banyak bahan aktif yang sama dengan yang ditemukan dalam sabun batangan atau sabun cair. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

2. Menghilangkan noda cucian

- Untuk tumpahan, bersihkan noda dengan tisu untuk menghilangkan kelembapan sebanyak mungkin

- Angkat benda padat dari kain dengan pisau atau sendok tumpul. Jangan pernah menggosok noda!

- Basahi area yang terkena noda dengan air

- Oleskan sedikit krim cukur ke kain dengan jari

- Bilas area tersebut dengan air dingin, atau seka dengan kain putih yang dicelupkan ke dalam air dingin

- Terakhir, bersihkan area tersebut dengan kain putih kering atau tisu

3. Mencegah uap di cermin

- Semprotkan krim cukur pada kain mikrofiber yang bersih

- Gunakan kain untuk mengoleskan krim cukur tipis-tipis ke cermin

- Jangan dibilas

- Gunakan kain mikrofiber kedua yang bersih dan kering untuk menghilangkan busa

4. Membersihkan sofa microfiber

- Sedot debu dulu untuk menghilangkan debu dan tanah yang menempel

- Semprotkan sedikit krim cukur pada kain atau spons mikrofiber yang lembap

- Mulai dari bagian atas bantal, sandaran sofa atau lengan, oleskan krim cukur secara merata dan gosok dengan lembut

- Setelah satu area selesai dibersihkan, basahi sedikit kain pembersih mikrofiber dengan air biasa dan seka area tersebut

- Ulangi langkah-langah tersebut hingga sofa bersih

- Biarkan hingga benar-benar kering

5. Stainless steel

- Basahi kain mikrofiber dan peras hingga tidak menetes

- Gunakan kain basah untuk mengoleskan krim cukur pada permukaan stainless

- Gunakan kain mikrofiber kedua yang bersih untuk menghilangkan residu dan gosok permukaan hingga berkilau

6. Bak mandi atau Lantai pancuran

- Semprotkan krim cukur secara bebas di ujung bulu sikat

- Gosok bak mandi

- Bilas sampai bersih

(TIN)

