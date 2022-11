Black Baccara Berikan Kesan Vintage Kontemporer di Kamar Mandi

(Berbagai shower estetik dapat memperindah interior rumah kamu. Video: Dok. Instagram Onda Exclusive/@onda_exclusive)

(TIN)

Salah satu penunjang keindahan di dalam rumah adalah berbagai peralatan perabotan yang selain bermanfaat juga memiliki desain yang apik dan menarik. Dan salah satunya yaitu Black Baccara Set Collection dari Onda Exclusive, salah satu brand sanitary dan plumbing.Dan ONDA kembali hadir di acara Indo Build Tech 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 16-20 November 2022 lalu di Indonesia Convention Exhibition BSD, acara bergengsi yang merayakan produk, layanan arsitektur dan desain interior terbaik Indonesia.Pada saat Indo Build Tech berlangsung, Onda Exclusive memperkenalkan salah satu koleksi produk terbarunya yaitu “Black Baccara Set Collection” yang menunjukkan inovasi baru.Koleksi tersebut mengeksplorasi tren yang berkembang dari kehidupan kelas atas dalam gaya desain vintage kontemporer yang bila digabungkan dapat memberikan alternatif karakter kemewahan khusus warna dan material yang unik.Sensasi glamor kontemporer Asia dan Eropa yang tinggi membuat koleksi Black Baccara menghadirkan keanggunan dan kecanggihan di kamar mandi.Black Baccara Set Collection ini memiliki aliran air yang deras tetapi membuat tenang, desain yang minimalis serta desain yang ramping membuat kesan cantik dan memiliki cartridge dengan bahan kuningan.ONDA di Indo Build Tech 2022 menampilkan berbagai koleksi dengan estetika yang berbeda, inovatif dan canggih di Jakarta. Koleksi - koleksi ini secara kolektif disebut sebagai “Italian Designer”.Koleksi Italia ini menawarkan perkembangan desain dan pengalaman untuk kamar mandi, dibuat dengan teknologi yang cermat agar sesuai dengan standar perpipaan global untuk spesifikasi yang mulus dan daya cipta tanpa batas.Onda Exclusive mendefinisikan kembali kualitas hidup dengan koleksi mewah serta mengutamakan kebersihan dan kesehatan pribadinya, tentunya dengan desain yang menawan.Dan ONDA kembali meraih penghargaan sebagai pemenang Indo Build Tech Award 2022 dengan kategori The Most Outstanding Performers in Product Development.Brand ONDA menjadi brand yang menunjukkan pelopornya dalam kualitas, PT. Onda Mega Industri didirikan pada awal 2000-an dan sejak itu menjadi pemimpin pasar di Indonesia untuk memberikan solusi untuk masalah sanitary dan plumbing. Komitmennya untuk mewujudkan visi yaitu meningkatkan kesehatan dan kebersihan untuk kehidupan keluarga di Indonesia.“Terima kasih kepada keluarga Indonesia yang selalu mempercayai ONDA sebagai solusi untuk produk sanitary dan plumbing. Kami akan terus berkomitmen untuk mencurahkan kreatifitas kami untuk berkontribusi untuk Indonesia lebih bersih dan sehat,” pungkas Karen Wulandari, Marketing Manager PT Onda Mega Industri.