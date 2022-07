Inspirasi Kamar Tidur, Dilengkapi Armchair, Coffee Table, hingga Rugs

(FIR)

Kamar tidur kerap menjadi ruangan paling personal di rumah. Bagaimana cara orang menata kamar tidurnya, bisa memperlihatkan karakternya, gaya hidupnya, hobinya, atau hal-hal yang disukainya.Ada beberapa inspirasi kamar tidur pada 2022 ini. Salah satunya bed frame yang dilengkapi armchair, coffee table, hingga rugs. Semuanya ditata dengan baik sehingga ditampilkan sesuai dengan fungsi maupun dari sisi estetiknya.Inspirasi ini datang dari Natuzzi Editions-Dreams yang membuka showroom pertama di Asia Tenggara dengan koleksi tempat tidur terlengkap dengan berbagai gaya yang cocok dengan beragam interior.Diresmikan pada 22 Juli 2022, Dreams mengusung delapan koleksi ruangan tidur ditujukan kepada semua kalangan masyarakat di Indonesia. Dengan konsep ini, para pecinta Interior dan Home Furniture diharapkan mendapatkan pengalaman berbeda yang tidak bisa didapatkan di showroom manapun.Sejak 2018, Melandas telah menjadi partner setia Natuzzi di Indonesia. Dreams by Natuzzi Editions ini merupakan showroom ke-6 yang telah kami bangun di Indonesia."Ini merupakan salah satu kebanggaan bagi kami, mendapatkan kepercayaan sebagai showroom Dreams by Natuzzi Editions yang pertama di Asia Tenggara, dan kedua di dunia," Kata Putri Victor, Head of Marketing Melandas Group.Untuk memudahkan para customers berbelanja, pada showroom Natuzzi Editions Dreams ini, mengusung kolaborasi khusus bersama brand matrass ternama yaitu Spring Air Group dengan variasi matrass yang luas dan koleksi linen dari Czarre yang pastinya sangat memudahkan para customers pada saat berbelanja.