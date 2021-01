4 Hal yang Sebaiknya Tidak Dibersihkan dengan Sabun Cuci Piring

1. Membersihkan rambut

2. Lantai kayu

3. Kulit wajah

4. Barang-barang yang terbuat dari kulit

(TIN)

Sesuai dengan namanya, sabun cuci piring biasanya digunakan untuk mencuci piring atau peralatan masak. Saat ini, ada banyak sekali jenis sabun cuci piring dengan formula tambahan yang diklaim bisa lebih cepat dalam melakukan pembersihan.Meskipun demikian, bukan berarti sabun cuci piring bisa digunakan untuk semua keperluan. Dilansir dari Reader’s Digest, berikut ini adalah beberapa hal yang sebaiknya tidak dibersihkan dengan sabun cuci piring:Meskipun sabun cuci piring bisa membersihkan semua minyak yang ada di piring atau peralatan makan, jangan pernah menjadikan sabun cuci piring sebagai sampo.“Kamu akan benar-benar menghilangkan minyak alami rambut,” ujar Amelia Trammell, seorang ahli pewarna rambut di Nashville. “Terutama pada mereka yang memiliki rambut berwarna karena dapat merusak warna rambut.”Lantai kayu memang memiliki ketahanan yang kuat, tetapi pembersihan yang tidak tepat dapat membuatnya tergores dan kotor.Untuk membersihkannya dengan cara yang benar, mulailah dengan menyapu atau menyedot debu untuk menghilangkan pasir dan pasir yang dapat meninggalkan goresan mikroskopis pada lapisan lantai kayu Selanjutnya, basahi lantai dengan pembersih lembut yang dibuat khusus untuk lantai kayu. “Penting untuk memilih pembersih yang tepat untuk lantai kayu keras,” kata Bruce Johnson, pakar restorasi kayu dari Minwax. “Air sabun pencuci piringmu tidak akan berhasil, justru dapat menimbulkan lapisan putih pada lantai.”Kamu mungkin berpikir karena dapat menghilangkan kotoran, sabun cuci piring juga bisa digunakan untuk menghapus make up atau kotoran pada wajah.“Sabun cuci piring dapat menghilangkan minyak alami yang terdapat pada kulit,” kata dokter kulit Greta Zimmerman, DO yang berbasis di Carolina Selatan. “Sebaliknya, gunakan pembersih wajah yang ringan, dan gunakan hanya ketika kamu membutuhkannya.“Sabun cuci piring sangat bagus untuk membersihkan sepatu kets kotor, tetapi pada barang-barang yang terbuat dari kulit itu bisa terlalu keras,” kata David Mequita, wakil presiden Leather Spa di New York.Sebagai gantinya, para ahli menyarankan untuk menyeka kotoran dengan kain lembap, lalu mengoleskan produk pelembap agar kulit tetap kenyal.