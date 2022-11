Tak Hanya Elit, Hunian Sehat juga Makin Dicari

(FIR)

Masyarakat menengah ke atas lebih menginginkan hunian di kawasan premium, elit, dan private. Di samping itu, mereka tak hanya mencari kawasan hunian berkelas dengan fasilitas publik yang lengkap dan akses transpotasi yang mumpuni, tapi juga mempertimbangkan kualitas lingkungan dan kesehatan.Sayangnya, perrmintaan akan hunian premium yang meningkat tidak diikuti dengan ketersediaan hunian berkelas tersebut yang ada. Untuk itu perlu adanya dukungan dari sektor properti yang menjawab segala kebutuhan tersebut.Ada satu hunian properti yang bisa menjawab semua kebutuhan tersebut. Terletak di Kawasan Sektor 7 Bintaro Jaya, PT Jaya Real Property, Tbk menghadirkan hunian berkelas ala Dharmawangsa Jakarta Selatan.Klaster premium ini mengusung konsep lingkungan hijau yang asri dan kawasan elite yang sesungguhnya dari hunian Dharmawangsa Jakarta Selatan, dengan harga yang lebih terjangkau."Kami ingin Bintaro Jaya terus berkembang menjadi lebih baik, lebih besar, berkelanjutan, dan memiliki living value untuk meningkatkan kualitas hidup lebih baik. Kami ingin menciptakan Bintaro Jaya sebagai kawasan hunian yang green, vibrant, convience, sekaligus affordable," ujar Ir. Henky Wijaya, MM, Wakil Direktur Utama PT Jaya Real Property, Tbk.Kawasan premium ini dikembangkan dengan mengutamakan privasi, ketenangan, dan keseimbangan hidup sehingga dapat menjadi hunian yang ideal untuk bernaung bagi keluarga. Hal ini sesuai dengan konsep hunian Dharmawangsa Home yaitu Live Within the Serene Sanctuary.