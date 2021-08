WHO dan Kemkominfo Gandeng Snack Video Sajikan Informasi Covid-19

(FIR)

Berbagai cara dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) demi memberantas penyebaran virus corona . Salah satunya melakukan inisiatif bersama Kementerian Kominkasi dan Informasi (Kemkominfo) menghadirkan informasi seputar Covid-19.Cara kali ini sedikit berbeda, WHO dan Kemkominfo meluncurkan program pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tema #BersamaHinggaUsai. Program ini berupa penyediaan berbagai informasi akurat dan terkini seputar Covid-19 dan cara pencegahan penyebaran, serta tips untuk menjaga kesehatan mental dalam menghadapi dampak pandemi.Demi bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat, maka WHO dan Kemkominfo menggandeng aplikasi video pendek, SnackVideo. Nantinya, program ini juga juga melibatkan Yayasan CARE Peduli.Kerja sama ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian program #BersatuMajuIndonesiaku, sebuah inisiatif yang diluncurkan SnackVideo untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia.Dengan membaca berbagai informasi di program #BersamaHinggaUsai, diharapkan para pengguna SnackVideo memiliki pengetahuan yang memadai. Sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran Covid-19.“Kami di SnackVideo percaya bahwa dengan semangat persatuan Indonesia, dan melalui kerja sama dari berbagai pihak, kita bisa mengalahkan Covid-19. Oleh karena itulah SnackVideo bersama dengan WHO, Kemkominfo serta Yayasan CARE Peduli meluncurkan inisiatif ini sebagai bagian dari rangkaian program #BersatuMajuIndonesiaku," ujar Donny Eryastha, Head of Public Policy for Southeast Asia and South Asia, SnackVideo."Melalui berbagi informasi akurat dan terkini seputar Covid-19 secara online serta bantuan fisik berupa 7.600 paket #CAREPACK, kami ingin berpartisipasi aktif untuk membantu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia.” sambungnya.Sementara itu, WHO melalui Andy Pattison, selaku Team Lead Digital Channels mengayakan, WHO bekerjasama dengan berbagai perusahaan digital dan media sosial untuk meningkatan kesadaran publik akan info kesehatan dan mengedukasi masyarakat."Kami senang dapat berkolaborasi dengan SnackVideo untuk menghadirkan informasi yang kredibel dan sesuai fakta kepada masyarakat di Indonesia, dalam format dan bahasa yang mudah dicerna dan dimengerti," terang Andy.Kolaborasi ini disambut baik oleh Sumiati, S.E., Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, cara ini diharapkan bisa efektif dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi."Kemkominfo menyambut baik inisiatif SnackVideo untuk membantu penyebaran informasi terkait COVID-19 yang akurat dan relevan melalui aplikasinya, dan juga bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi," terang Sumiati.