Anakmu Batuk Pilek? Konsumsi 5 Makanan Ini agar Reda

1. Yogurt

2. Buah mengandung vitamin C

3. Jahe

4. Sup ayam

5. Daging tanpa lemak

Indonesia sedang memasuki musim pancaroba . Serangan batpil ( batuk-pilek ) seringkali terjadi pada cuaca yang tidak menentu seperti ini.Sebagai seorang ibu, moms tentu khawatir dengan kondisi anak . Namun, pada saat yang sama kamu bingung untuk memberi anak makanan apa agar gejala pileknya mereda.Selain tidur yang cukup dan menjaga pola makan, para ibu bisa memberikan 5 makanan ini karena cocok untuk meredakan pilek, lho:Makanan ini bisa dikonsumsi oleh anak jika sedang mengalami pilek. Karena yogurt memiliki kandungan probiotik yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, memperlancar saluran pencernaan, serta menyingkirkan kuman-kuman yang dapat menyakiti si kecil.Kamu bisa mendapatkan yogurt di minimarket terdekat. Yogurt tanpa perasa lebih disarankan, namun jika si kecil lebih memilih untuk mengonsumsi dengan rasa buah pun tidak masalah.Sudah menjadi saran yang direkomendasikan banyak orang, memakan buah yang mengandung vitamin C dapat meredakan gejala pilek. Seperti jeruk dan stoberi, zat asam pada buah tersebut dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.Jika anak tidak menyukai buah, kamu bisa mencampurkan ke makanan si kecil atau menjadikan buah-buah itu jus.Jahe memang tidak asing didengar masyarakat sebagai penghangat tubuh yang jitu. Karena makanan ini dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Selain itu, diketahui jahe bisa melegakan tenggorokan dan melancarkan pencernaan.Karena rasa hangat ini, kamu dapat memberikan kepada si kecil. Kamu bisa berikan makanan olahan jahe agar sang anak tetap ingin makan.Makanan ini memang seringkali direkomendasikan turun temurun. Sup ayam merupakan makanan hangat yang biasanya anak kecil suka. Kamu bisa memberikannya pada sang buah hati, nih.Kamu bisa menambahkan beberapa sayuran ke dalamnya. Namun, jangan sampai sang anak tidak ingin hanya karena masalah sayur, ya. Para ibu bisa kreasikan sup ayam khusus untuk anak.Makanan ini mengandung zat besi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga mineral yang baik untuk mencegah infeksi di dalam tubuh.Kamu bisa memberikan daging ayam fillet dan ikan untuk si kecil meredakan pilek. Bisa dikreasikan menjadi goreng, kukus, atau bercampur dengan sup atau sayur-sayuran.