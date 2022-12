Jangan Asal! Begini Gerakan Push Up yang Benar, Bisa Melatih Otot Ini

Gerakan Push up yang benar

Berbaring telungkup dengan dada dan perut rata di lantai. Posisikan kaki lurus di belakang dan telapak tangan harus setinggi dada dengan lengan ditekuk pada sudut 45 derajat. Bagian kaki bertumpu pada ujung jari Angkat tubuh menggunakan tangan.

Saat melakukan gerakan push up kamu juga harus memperhatikan teknik pernapasannya. Buang napas saat mengangkat tubuh, lalu tarik napas perlahan sembari turun ke posisi awal tanpa tubuh menyentuh tanah.

Otot yang dilatih

Otot dada (pectoralis major dan pectoralis minor)

Otot lengan (trisep)

Otot bahu (anterior deltoid)

Otot core/core muscle (abdominal)

(RUL)

Jakarta: Push up merupakan olahraga yang bisa memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Mulai dari memperbaiki postur tubuh sampai meningkatkan massa otot.Push up merupakan satu dari beberapa jenis bodyweight exercise alias latihan dengan menggunakan beban tubuh sendiri. Artinya olahraga ini tidak perlu alat tambahan seperti dumbel.Untuk melakukan olahraga push up kamu hanya memerlukan tempat yang datar. Dan jika diperlukan kamu bisa menambah alas agar tidak licin.Saat melakukan latihan hal yang kunci adalah melakukan gerakan yang benar, termasuk latihan push up. Ini penting karena, pertama agar mendapat manfaat yang maksimal. Dan alasan kedua supaya tidak cedera.Lalu bagaimana gerakan push up yang benar? Push up sendiri mempunyai banyak variasi mulai dari standar sampai push up spiderman. Masing-masing variasi memiliki tingkat kesulitan dan target otot yang dilatih.Untuk kali ini Medcom.id akan membagikan gerakan push up standar. Berikut gerakan push up sepertiTeknik pernapasanPush up merupakan latihan untuk melatih kekuatan dan otot tubuh bagian atas. Dilansir dari Healthline, latihan push up bantu membantu pembentukan otot dada.Namun, karena push up adalah salah satu jenis latihan bodyweight exercise maka banyak otot-otot lain yang juga bekerja. Berikut otot-otot yang dilatih saat push up: