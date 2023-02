Yuk, Konsumsi 8 Makanan Kaya Kalsium untuk Tulang Kuat dan Sehat

Jus jeruk yang diperkaya kalsium

Tahu

Susu kedelai

Brokoli

Kale

Kacang polong. (Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Kacang polong

Susu sapi

Yogurt

(yyy)

Kalsium merupakan mineral paling melimpah yang ditemukan dalam tubuh manusia. Namun sayangnya, tubuh kita sebenarnya tidak menghasilkan nutrisi penting ini. Padahal, kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang, dan juga berperan penting dalam kesehatan jantung, otot, dan saraf. Inilah mengapa sangat penting untuk memasukkan makanan kaya kalsium ke dalam makanan kita.Kombinasi vitamin D dan kalsium telah lama dikenal manfaatnya bagi kesehatan tulang, ujar Yasi Ansari, MS, RDN, CSSD dan National Media Juru Bicara Academy of Nutrition and Dietetics. Kalsium dan vitamin D adalah duo yang kuat untuk produksi tulang. Vitamin D membantu meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh. Sementara, nutrisi lain yang dapat membantu menopang tulang adalah magnesium, karbohidrat, protein, dan lemak.Nah, untuk mendapat cukup kalsium, disarankan membaca label makanan sebelum memgonsumsinya. Pilihlah makanan dengan nilai harian minimal 20 persen atau lebih. The Healthy telah merangkum beberapa makanan dan minuman yang bisa membantu kesehatan tulangmu. Check this out!Penelitian mendukung vitamin D dan perannya dalam melindungi kesehatan. Secangkir jus jeruk menawarkan 350 mg kalsium, atau 25 persen dari nilai harian, serta 2,5 mikrogram (mcg) vitamin D, atau 10 persen dari nilai harian.Pilihan protein nabati yang bagus, tahu juga termasuk di antara makanan kaya kalsium untuk kesehatan tulang. "Tahu bisa ditambahkan ke tumis dan taco" kata Ansari. Dia menambahkan bahwa menurut USDA, setengah cangkir tahu menawarkan sekitar 434 mg kalsium yang memberikan sekitar 30 persen dari nilai harian. Manfaat tambahannya adalah mengandung sekitar sepuluh gram protein.Umumnya susu kedelai menawarkan 300 hingga 450 miligram kalsium dalam satu cangkir, yang setidaknya 20 persen dari nolai harian. Susu kedelai juga merupakan alternatif susu yang bagus, dan menawarkan tujuh gram protein, mirip dengan susu sapi. Susu kedelai bisa ditambahkan ke dalam sereal atau smoothie.Setengah cangkir brokoli cincang menawarkan 20,7 mg kalsium. Meskipun ini adalah sumber makanan yang relatif lebih rendah kalsium, menambahkan brokoli ke asupan harian selain makanan kaya kalsium lainnya dapat mendukung kesehatan tulang.Mengonsumsi kale dengan makanan kaya kalsium lainnya dapat membantu memenuhi kebutuhan harian untuk menunjang kesehatan dan tulang. Ide menyenangkan termasuk salad kale dengan brokoli, kacang garbanzo, dan protein pilihanmu. Satu cangkir kangkung cincang menyediakan 101 mg kalsium.Kacang menawarkan protein, serat, dan zat gizi mikro seperti kalsium, kalium, vitamin C, dan magnesium. Setengah cangkir kacang menawarkan 100 mg kalsium, sementara satu cangkir kacang garbanzo menawarkan 80 mg kalsium.Sebagian besar susu sapi yang dijual, diperkaya dengan vitamin D. Satu cangkir susu satu persen menyediakan 305 mg kalsium (23 persen dari nilai harian) dan delapan gram protein.Yogurt adalah tambahan yang bagus untuk camilan apa pun atau sebagai bagian dari makanan utama. "Saya suka menambahkan almond, granola, dan berry ke yogurt Yunani," tandas Ansari. Kamu juga bisa menambahkan yogurt ke smoothie buah untuk menambah kalsium dan protein. Yogurt biasa menawarkan 30 persen dari nilai harian, sedangkan yogurt Yunani menawarkan 20 persen dari nilai harian.