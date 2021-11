1. Jeruk

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

2. Makanan fermentasi

(Foto: Ilustrasi. Dok. Pixabay.com)

3. Jamur

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Ubi jalar

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

5. Sup ayam

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(yyy)

Menjaga daya tahan tubuh adalah cara utama melindungi diri dari berbagai penyakit. Sistem imunitas merupakan benteng pertahanan pertama dari berbagai kuman penyebab infeksi. Bila daya tahan tubuh kuat, kuman yang berusaha menyerang akan dapat dikalahkan sehingga tubuh terhindar dari infeksi dan kamu pun tidak mudah sakit.Apalagi, saat musim hujan ditambah pandemi covid-19 yang belum usai ini. Memperkuat sistem imun adalah hal mutlak yang wajib kamu lakukan. Namun, kamu tak perlu khawatir, kekebalan tubuh atau imunitas dapat ditingkatkan melalui sejumlah makanan. Makanan untuk menunjang sistem kekebalan tubuh baiknya yang mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin B6, vitamin A, vitamin D3, magnesium, dan probiotik.Swanson, Majestic, dan Rachel Fine, R.D., ahli diet terdaftar dan pemilik perusahaan konseling nutrisi To The Pointe Nutrition di New York City, merekomendasikan sejumlah makanan yang mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh sebagai berikut:Buah ini paling banyak dicari terutama di musim pancaroba seperti sekarang ini. Jeruk adalah buah dengan kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Beberapa jenis lainnya seperti lemon, jeruk nipis, dan jeruk bali pun dapat membantu menangkal infeksi.Kimchi, tempe, miso (fermentasi rebusan kedelai), dan bahkan kombucha (teh dari rumput laut) adalah pembunuh dalam hal memerangi kuman.“Makanan fermentasi, dan probiotik yang dikandungnya, bermanfaat bagi ekosistem usus. Mayoritas (sekitar 80 persen) sel kekebalan ditempatkan di dalam usus, yang mencerminkan pentingnya diet kita dalam mempertahankan fungsi yang tepat," kata Swanson.Di antara sayuran yang paling beragam dan serba guna, jamur adalah salah satu makanan penambah kekebalan tubuh teratas. Tutup dan batang merupakan molekul yang telah terbukti menurunkan kolesterol, meningkatkan kontrol gula darah, dan memperkuat kekebalan. Reishi, shitake, dan maitake sangat kaya akan beta-glukan.Rachel mengatakan ubi jalar tinggi vitamin B6 dan telah terbukti memainkan peran dalam pengembangan fungsi sistem kekebalan tubuh yang sehat.Jenis makanan ini bagus untuk kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. "Ada alasan mengapa sup ayam paling banyak dibuat selama musim dingin dan flu Unggas. Karena ayam mengandung vitamin B6 yang membantu pembentukan sel darah merah baru," jelas Swanson."Dan jika Anda bisa mengaduk segenggam sayur kale, sayuran hijau gelap kaya akan magnesium dan vitamin E, antioksidan kuat," tambahnya.