Akhirnya, Hasil Klinis Positif untuk Obat Pembersih Amiloid Alzheimer

(Penyakit Alzheimer terjadi saat protein otak gagal berfungsi secara normal sehingga mengganggu kinerja sel otak (neuron). Ketika neuron rusak, sel otak kehilangan koneksi satu sama lain hingga akhirnya mati. Foto: Ilustrasi/Dok. Freepik.com)

Hasil positif dari obat pembersih amiloid baru, merupakan titik awal untuk pengobatan Alzheimer. Namun sementara, terapi kombinasi tetap menjadi pilihan utama.Lecanemab obat pembersih amiloid akan menjadi langkah positif dalam pengobatan penyakit Alzheimer berdasarkan hasil studi yang dipresentasikan pada konferensi 15th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) dan diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine. Lecanemab siap untuk persetujuan FDA awal tahun depan.Alzheimer merupakan penyakit kompleks dengan banyak penyebab mendasar yang terkait dengan biologi penuaan.Oleh karena itu Yayasan Penemuan Obat Alzheimer (ADDF) telah lama berpendapat bahwa pendekatan kombinasi obat diperlukan."Hasil hari ini menunjukkan bahwa lecanemab memperlambat penurunan kognitif, yang merupakan kabar gembira bagi jutaan pasien dan keluarga yang hidup dengan Alzheimer," kata Dr Howard Fillit, salah satu pendiri dan Chief Science Officer di ADDF, seperti dinukil dari Scitech Daily.Hanya saja, masih disampaikan oleh Dr Fillit, ini baru permulaan untuk menghentikan Alzheimer di jalurnya. Masih banyak yang harus dilakukan untuk memperlambat penurunan kognitif hingga 100 persen.Dan obat pembersih amiloid adalah salah satu bagian dari solusi, tetapi masih ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan obat generasi baru yang menargetkan semua aspek biologi penuaan yang dapat dikombinasikan untuk mengatasi berbagai patologi mendasar yang berkontribusi terhadap penyakit.Alat diagnostik baru dan mudah digunakan seperti yang didukung oleh Akselerator Diagnostik ADDF dapat membantu menentukan penyebab spesifik yang mendasari Alzheimer setiap orang.Sehingga, memungkinkan pendekatan pengobatan yang presisi dan meningkatkan uji klinis.“Kombinasi obat unik yang cocok dengan patologi yang mendasari setiap pasien adalah jawabannya, dan harapan terbaik kami untuk memberi pasien kelegaan jangka panjang dari penyakit yang berbahaya dan progresif ini,” papar Dr Fillit.Saluran obat Alzheimer saat ini lebih kuat dari sebelumnya. “Ini tentu menggembirakan bagi semua orang yang telah bekerja pada lecanemab dan bagi kami yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun menangani Alzheimer dengan meningkatkan desain uji klinis,” aku Dr Fillit.Tetapi terlebih lagi, ujarnya, ini adalah bukti bahwa penelitian kami membuahkan hasil.Ini memberi kami visi yang jelas tentang suatu hari nanti di mana perawatan akan memungkinkan pasien untuk mempertahankan kemandirian mereka tidak hanya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi selama bertahun-tahun dan mungkin seumur hidup mereka.