10 Tips Membersihkan Rumah selama Isoman

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Ketika kamu atau anggota keluargamu sedang Isolasi Mandiri atau Isoman di rumah, hal yang perlu kamu perhatikan adalah kebersihan rumah. Namun, kamu tidak bisa asal membersihkannya saja.



Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membersihkan rumah di masa Isoman yang dikutip dari RSUI:

1. APD

Siapkan peralatan dan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan seperti masker, sarung tangan kedap air berbahan karet atau plastik sekali pakai, wadah semprotan, dan lap bersih.

2. Cairan desinfektan

Siapkan cairan desinfektan yang berbahan klorin atau karbol seperti bayclin, so klin pemutih, prokleen atau vanish dengan takaran 20 ml per 1 liter air atau 1 liter klorin per 9 liter air.

3. Buka jendela

Biarkan jendela rumah terbuka lebar agar sirkulasi udara di dalam rumah berjalan lancar.

4. Mencuci tangan

Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan gunakan APD sebelum melakukan pembersihan dan desinfeksi.

5. Permukaan kotor

Bersihkan terlebih dahulu permukaan yang kotor menggunakan air dan sabun sebelum mendesinfeksi.

6. Benda yang sering disentuh

Bersihkan permukaan menggunakan cairan disinfektan. Utamakan membersihkan benda yang sering disentuh seperti lantai, meja, kursi, gagang pintu, saklar lampu, pegangan tangga, remote televisi/ac.

7. Lap secara zig-zag

Jika menggunakan botol sprayer, semprotkan cairan desinfektan pada lap atau kain kemudian lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.

8. Rendam lap

Jika merendam lap atau kain dengan disinfektan, rendam lap tersebut ke dalam air yang telah berisi cairan desinfektan kemudian lap permukaan tersebut kemudian biarkan tetap basah selama 10 menit.

9. Penyemprotan ventilasi

Untuk disinfeksi ventilasi buatan seperti AC, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada evaporator, blower, dan penyaring udara dengan botol sprayer dengan cairan desinfektan. Kemudian lakukan pengelapan pada permukaan casing indoor AC. Bersihkan filter AC secara berkala.

10. Buang APD

Setelah semua permukaan sudah dibersihkan dan didesinfeksi lepaskan APD kemudian buang ke tempat sampah terpisah dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

(FIR)