5 Cara Supaya Tidur Nyenyak Sepanjang Malam

Jadwal tidur teratur

(Kurangi mengemil saat kamu mau tidur. Ini baik untuk menyeimbangkan gula darah. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Kurangi ngemil malam

Meditasi sebelum tidur

Batasi cairan sebelum tidur

Larangan cahaya biru di kamar tidur

(TIN)

Saat beraktivitas seharian, tubuh memerlukan istirahat. Dan tidur adalah cara yang paling pas untuk memulihkan tenaga.Namun, ketika sedang pulas-pulasnya tidur, tetiba kamu terbangun tanpa sebab yang mengakibatkan susah untuk tidur kembali. Padahal, mata masih ingin terpejam. Hal ini tentu menimbulkan perasaan lelah tersendiri.Menurut pakar tidur Jacob Teitelbaum, M.D., terbangun di tengah malam bukanlah hal yang aneh. Bahkan sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychiatric Research, 35,5 persen dari 8.937 peserta yang disurvei melaporkan terbangun tengah malam setidaknya 3 kali per minggu, sementara 23 persen melaporkan bangun setidaknya satu kali per malam.Nah, agar tidurmu tidak lagi terganggu karena terbangun tengah malam, yuk ikuti tips yang telah dirangkum dari Mindbodygreen!Tidur terjadwal adalah kunci untuk tetap tertidur sepanjang malam. Contoh, misal kita sarapan setiap pukul 09.00. Seiring waktu, tubuh kita akan memberi isyarat lapar berkisar waktu tersebut karena kebiasaan.Sama halnya dengan jadwal tidur. Bila kamu terbiasa tidur pukul 10 malam dan bangun pukul 7 pagi, makan tubuh kamu cenderung masuk ke ritme tidur dan tetap tertidur sampai saatnya bangun.Merasa lapar menjelang tidur awam terjadi. Apalagi bila ditambah dengan stres, akan semakin sulit untuk tidur nyenyak. Nah, daripada ngemil kue cokelat atau semangkuk es krim, lebih baik kamu mengonsumsi telur rebus atau segenggam almond untuk menyeimbangkan gula darah dan membuat kamu lebih mudah tertidur dan tertidur.Latihan meditasi tidur yang teratur telah terbukti secara ilmiah membantu menenangkan pikiran sebelum tidur. Tinjauan sistematis tahun 2020 dan meta-analisis dari uji coba terkontrol secara acak yang diterbitkan dalam Annals of the New York Academy of Sciences, misalnya, yoga meditatif atau menemukan meditasi yang penuh perhatian dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur seseorang.Jika kandung kemih yang harus disalahkan untuk bangun larut malam, maka direkomendasikan untuk minum seteguk cairan terakhir satu setengah jam sebelum tidur. Kamu juga harus mampir ke kamar mandi sebelum merasa nyaman di bawah selimut.Cahaya biru dan bentuk cahaya buatan lainnya dari perangkat ponsel, misalnya, memengaruhi tidur secara negatif dengan mengganggu ritme sirkadian kamu. Dengan meniru siang hari, cahaya biru dapat menekan produksi melatonin (hormon tidur) dan karenanya membuat tubuh lebih sulit untuk tidur dengan benar.Untuk membatasi eksposur disarankan untuk meninggalkan ponsel di ruangan lain. Semoga, dengan kelima trik di atas bisa membuat tidurmu lelap dan bangun dalam keadaan segar esok hari. Selamat bobok!