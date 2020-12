Bolehkah Pasien yang Memiliki Asam Urat Makan Sayuran?

Sayuran dengan kandungan purin rendah

(Selada juga baik dikonsumsi oleh pasien dengan asam urat. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Sayuran kaya antioksidan

Makanan tinggi serat

Makanan yang harus dihindari

Asam urat, atau yang dikenal juga dengan gout dapat menyebabkan nyeri sendi karena tubuh kesulitan membuang produk limbah dalam darah yang disebut asam urat.Memilih makanan yang tepat dapat mencegah atau justru meningkatkan gejala asam urat . Dan beberapa jenis sayuran, bisa menjadi pilihan yang lebih baik dari yang lainnya.Asam urat terbentuk saat tubuh memecah purin dalam makanan. Kadar asam urat yang tinggi dapat disebabkan oleh produksi asam urat yang berlebihan, masalah saat mengeluarkannya melalui urine, atau keduanya.Saat senyawa terakumulasi, ia membentuk kristal seperti jarum di jaringan persendian, akhirnya menyebabkan rasa sakit.Memilih sayuran rendah purin dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah, mengurangi kemungkinan pembentukan kristal jika kamu menderita asam urat. Contohnya adalah bit, mentimun, selada, kentang, dan labu kuning.Kadar asam urat yang tinggi dalam asam urat juga dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular , menurut sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 2009 dalam "Arthritis Research and Therapy."University of Maryland Medical Center merekomendasikan makan makanan tinggi antioksidan jika kamu menderita asam urat. Sayuran yang rendah purin tetapi tinggi antioksidan diantaranya adalah kubis merah dan paprika merah.Makan banyak sayuran berserat tinggi yang juga rendah purin mungkin bermanfaat jika kamu menderita asam urat. Serat makanan mendukung pencernaan yang baik dan dapat memperlambat penyerapan nutrisi. Contoh makanan kaya akan serat dan rendah purin adalah wortel, kale, dan bawang merah.Menurut University of Pittsburgh Medical Center, hindari mengonsumsi sayuran yang tinggi purin seperti asparagus, kacang-kacangan, lentil, jamur dan kacang polong kering.Batasi asupan sayuran ini tidak lebih dari dua porsi per minggu. Bicaralah dengan dokter pribadi atau ahli diet terdaftar mengenai pilihan makanan yang dapat membantu mencegah atau meminimalkan gejala asam urat yang menyakitkan.