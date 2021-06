5 Alasan Kenapa Brokoli Sangat Sehat

1. Mengandung vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif active

(Dilansir dari Healthline, brokoli juga sangat baik untuk mengontrol gula darah. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

(TIN)

Hampir semua jenis sayuran sehat untuk tubuh dan salah satu yang cukup sering direkomendasikan adalah brokoli.Sayuran hijau yang enak ini sering dipilih karena brokoli memiliki berbagai manfaat kesehatan yang menjanjikan. Berikut beberapa manfaatnya yang perlu kamu ketahui dari Healthline.Salah satu keunggulan terbesar brokoli adalah kandungan nutrisinya. Ini sarat dengan vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif lainnya. Brokoli dapat dimakan dimasak atau mentah. Keduanya sangat sehat tetapi memberikan profil nutrisi yang berbeda.Metode memasak yang berbeda, seperti merebus, microwave, menumis dan mengukus, mengubah komposisi nutrisi sayuran, terutama mengurangi vitamin C , serta protein larut dan gula. Mengukus tampaknya memiliki efek negatif paling sedikit.Kandungan antioksidan brokoli mungkin menjadi salah satu keuntungan utama bagi kesehatan manusia. Antioksidan adalah molekul yang menghambat atau menetralisir kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas.Hal ini dapat menyebabkan peradangan berkurang dan efek perlindungan kesehatan secara keseluruhan. Sumber menunjukkan bahwa brokoli memiliki kadar glukoraphanin yang tinggi, senyawa yang diubah menjadi antioksidan kuat yang disebut sulforaphane selama pencernaan.Makan brokoli dapat mendukung kontrol gula darah yang lebih baik pada penderita diabetes. Meskipun mekanisme pastinya tidak diketahui, ini mungkin terkait dengan kandungan antioksidan brokoli.Satu penelitian pada manusia menunjukkan penurunan resistensi insulin secara signifikan pada penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi kecambah brokoli setiap hari selama satu bulan.Brokoli juga merupakan sumber serat yang baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan serat makanan yang lebih tinggi dikaitkan dengan gula darah yang lebih rendah dan kontrol diabetes yang lebih baik.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa brokoli dapat mendukung kesehatan jantung dalam berbagai cara. Peningkatan kadar kolesterol LDL dan trigliserida "jahat" diketahui sebagai faktor risiko utama penyakit jantung . Brokoli mungkin berperan dalam meningkatkan penanda ini.Beberapa penelitian juga mendukung gagasan bahwa antioksidan spesifik dalam brokoli dapat mengurangi risiko serangan jantung secara keseluruhan. Selain itu, asupan makanan kaya serat yang lebih tinggi seperti brokoli dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung.Sistem kekebalan tubuh manusia itu kompleks dan membutuhkan banyak nutrisi untuk berfungsi dengan baik. Vitamin C bisa dibilang nutrisi yang paling penting untuk fungsi kekebalan tubuh dan brokoli mengandung banyak vitamin C.