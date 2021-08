Makanan dan Minuman yang Bisa Mengatasi Masalah Dehidrasi

Ilustrasi-Unsplash

Jakarta: Dehidrasi terjadi ketika kamu kehilangan cairan, namun minum kamu kurang. Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti udara panas, obat-obatan, gangguan pencernaan, lelah, dan masih banyak lagi.



Dikutip dari Healthline, dampak dari dehidrasi ini bisa berupa pusing, haus, lelah, sulit fokus, hingga pingsan. Jika kamu sudah merasa bahwa ada tanda-tanda dehidrasi maka konsumsilah makanan yang mengandung banyak cairan atau minum air putih dan cairan tertentu.



Ada beberapa minuman dan makanan yang membantu masalah dehidrasi antara lain:

1. Air kelapa

Saat kamu mengalami dehidrasi, tubuh membutuhkan lebih dari sekadar cairan untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Dalam kebanyakan kasus, kamu juga harus mengisi kembali elektrolit yang hilang dalam cairan dari tubuh, seperti keringat dan urine.



Air kelapa sangat bagus untuk diminum saat kamu mengalami dehidrasi, karena menyediakan air yang sangat dibutuhkan dan memasok elektrolit dan beberapa karbohidrat. Ini sangat penting jika kamu mengalami dehidrasi.

2. Semangka, melon, dan buah sejenisnya

Buah-buahan dan sayuran memiliki kandungan air yang tinggi dan bisa menjadi pilihan yang bagus untuk menjagamu tetap terhidrasi. Ini terutama berlaku untuk buah-buahan seperti semangka. Buah ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi, menjadikannya pilihan terbaik saat kamu mengalami dehidrasi.

3. Smoothie

Smoothie adalah cara gampang untuk membuatmu mendapatkan lebih banyak cairan saat kamu mengalami dehidrasi. Khususnya smoothie berry-forward juga mengandung banyak vitamin C, yang penting untuk sistem kekebalan tubuh yang sehat. Ini sangat penting jika dehidrasi disebabkan oleh demam atau infeksi.

4. Susu

Segelas susu memberikan cairan serta protein, karbohidrat, dan sedikit lemak. Ini adalah pilihan yang baik untuk masalah dehidrasi karena mengandung banyak elektrolit yang bermanfaat. Susu juga mengandung sedikit natrium, yang dapat membantu tubuhmu memiliki lebih banyak cairan.



Satu percobaan pada 72 pria dewasa menemukan bahwa susu utuh dan susu skim lebih menghidrasi daripada air 3-4 jam setelah dikonsumsi. Sebab nutrisi tambahan dalam susu, seperti laktosa, natrium, dan kalium, membantu tubuhmu memperlambat laju penyerapan cairan dan seberapa cepat ini diekskresikan dalam urine.

5. Kaldu dan sup

Seperti air kelapa, kaldu dan sup memberikan kandungan air dan elektrolit yang tinggi. Kombinasi ini adalah kunci dalam rehidrasi. Terlebih lagi, kaldu tulang dan sup lain dengan protein hewani juga menyediakan kolagen.



Kaldu dna sup memiliki protein yang berasal dari hewan yang penting untuk kesehatan persendian, yang mungkin sangat penting jika dehidrasi kamu disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan.

