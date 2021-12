Ini Panduan Diet Terbaik Setelah Persalinan Caesar

Apa yang harus dikonsumsi?

(Bayam selain murah meriah juga baik karena mengandung antioksidan yang tinggi. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Makanan kaya vitamin

Protein, mineral, dan kalsium

Makanan kaya zat besi

(Manfaat yoghurt juga tinggi vitamin B, terutama vitamin B12 dan riboflavin, yang keduanya dapat melindungi dari penyakit jantung dan cacat lahir pada bayi. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Makanan yang mudah dicerna

Makanan berbahan dasar susu

Makanan galactagogue

(TIN)

Wanita yang menjalani operasi caesar mengalami stres fisik, emosional, dan mental. Melahirkan melalui operasi caesar bersifat invasif dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Bagian penting dari pemulihan ini adalah diet yang dilakukan.Dan ini yang kerap diabaikan. Padahal, diet setelah pemulihan setelah pemulihan operasi caesar bertujuan untuk mendorong proses penyembuhan dan mendorong pemulihan.Umumnya setelah operasi, ibu yang baru melahirkan diberi es dan diet cair. Setelah fungsi usus menjadi normal, diet dialihkan ke semi-padat.Untuk menghindari kembung dan gas yang tidak diinginkan, makanan padat diperkenalkan kembali secara perlahan. Memasukkan protein, zat besi, dan serat ke dalam makanan sangat penting pada tahap ini.Dehidrasi, vitamin prenatal, dan obat pereda nyeri berkontribusi terhadap konstipasi, yang umum terjadi setelah melahirkan. Mengonsumsi serat dari biji-bijian, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan kacang-kacangan, meredakan sembelit . Ibu baru juga harus makan yang mengandung kuah hangat atau sup dalam jumlah yang cukup.Protein berkontribusi untuk memelihara otot dan mendorong pertumbuhan jaringan baru. Ibu dapat memilih protein tanpa lemak untuk mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa khawatir akan tambahan lemak.Yoghurt, tahu, daging unggas putih, telur, dan kacang-kacangan, adalah berbagai sumber protein tanpa lemak untuk diet setelah operasi caesar.Suplemen zat besi diberikan kepada ibu hamil melalui perjalanan kehamilan dan setelahnya. Seperti yang dilansir dari Day Today Hralth, wanita kehilangan sejumlah besar darah selama persalinan.Mengambil makanan kaya zat besi seperti sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan kacang-kacangan, membantu memroduksi hemoglobin dan mengurangi kemungkinan anemia defisiensi besi.Rencana diet untuk pemulihan operasi caesar harus mengandung semua vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat yang diperlukan. Makanan rumahan yang dibuat dengan buah-buahan segar, sayuran, dan kacang-kacangan, sangat ideal.Rencana diet khusus untuk setiap ibu dan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi mereka. Meningkatkan produksi kolagen dipercaya dapat memperbaiki jaringan yang rusak.Mereka juga mengandung antioksidan tingkat tinggi. Daun fenugreek, bayam, wortel, brokoli, alpukat, jeruk, stroberi, semangka, pepaya adalah sumber vitamin yang baik. Mereka juga membantu meningkatkan kekebalan.Diperlukan untuk meningkatkan pembentukan sel dan memperkuat tulang. Sumber kalsium yang baik termasuk sayuran hijau, susu, dan produk susu, minuman kedelai, dan tepung yang diperkaya. Buah-buahan seperti kiwi, anggur, pisang, blueberry, ceri, mangga, persik, pir memiliki kandungan mineral yang tinggi.Membantu mendapatkan kembali darah yang hilang selama persalinan. Diet setelah C-section harus mengandung bayam, quinoa, ayam, ham, kalkun, aprikot kering, wijen dan biji labu, kacang tanah, almond panggang, dan biji bunga matahari.Seperti yoghurt, paneer, sup, kaldu membantu dalam pilihan camilan yang enak. Menutupi mereka dengan makanan kaya serat seperti ragi, gandum, gram hijau, dan kacang-kacangan memastikan buang air besar tanpa kerumitan dan mencegah sembelit, gangguan pencernaan, gas, dan kembung.Merupakan suatu keharusan bagi ibu menyusui. Susu skim, keju, dan dadih rendah lemak kaya akan kalsium, vitamin, dan protein. Wanita yang intoleran laktosa dapat memilih susu almond atau kedelai untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya.Seperti bawang putih, biji adas, biji wijen, sayuran berdaun hijau, tulsi, membantu dalam mempertahankan atau meningkatkan produksi dan aliran ASI, dan harus ditambahkan ke makanan ibu dengan murah hati.Air dan cairan seperti santan, smoothies, buttermilk, teh herbal, sup, minuman yang diperkaya kalsium, dan jus buah dapat membantu memperlancar buang air besar. Pilihan ini bukan pengganti air. Ibu harus mengonsumsi setidaknya tiga liter air setiap hari.