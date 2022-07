Ini Makanan Super untuk Meningkatkan Imunitas di Musim Hujan

1. Buah jeruk

2. Sayuran silangan

3. Yogurt

4. Kacang

Musim hujan tidak hanya membuat udara terasa sejuk dan lembap. Tapi juga sering kali membuat kekebalan tubuh atau imunitas jadi menurun. Padahal, sistem kekebalan yang kuat dapat meningkatkan kapasitas tubuh untuk melawan infeksi dan virus yang biasa muncul di musim hujan.Oleh karena itu, penting untuk kamu mengonsumi beberapa makanan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain membantumu tetap sehat, beberapa jenis makanan super juga dianggap mampu mencegah beberapa penyakit.Melansir dari HealthShots, Pranay Jain, seorang ahli kesehatan dan ahli gizi, menyebutkan beberapa jenis makanan super yang baik dikonsumsi saat musim hujan, di antaranya:Buah jeruk dikemas dengan vitamin C, yang dapat meningkatkan produksi sel darah putih dalam tubuh. Penting untuk menambahkan vitamin C dalam makanan setiap hari karena sangat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Buah-buahan seperti jeruk, jeruk bali, dan jeruk keprok adalah sumber vitamin C yang sangat baik.“Sayuran silangan seperti brokoli, kubis, dan kecambah memiliki antioksidan, berbagai nutrisi, mineral, dan vitamin. Sayuran ini banyak tersedia selama musim hujan. Mereka mengandung vitamin C, A, dan E dan berpotensi mencegah kerusakan DNA. Mereka mengandung beta-karoten dan zeaxanthin yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh,” kata Jain.Yogurt adalah makanan lain yang sangat baik untuk membangun sistem kekebalan tubuh seseorang. Ini mengandung Vitamin D yang membantu mengatur sistem kekebalan tubuh dan membuatnya lebih kuat. Namun, dengan banyaknya varian rasa yogurt di pasaran yang mengandung bahan buatan, maka disarankan untuk memilih yogurt dengan rasa plain yang dikemas dengan Vitamin D atau membuat sendiri di rumah.Jain mengatakan kacang merupakan sumber yang kaya akan potasium, magnesium, vitamin B, protein, dan serat. Serat dapat menunjang kesehatan usus tetap terjaga. Sementara, protein dalam kacang memainkan peran penting dalam membangun sel darah putih sehingga meningkatkan kekebalan.Kacang-kacangan seperti almond, kacang mete, dan pistachio adalah antioksidan kuat. Mereka memperkuat produksi sel darah putih dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Perlu diketahui, sel darah putih dapat membantu membangun ketahanan terhadap penyakit, virus, dan infeksi serta membantu pemulihan cepat dari pilek dan flu.