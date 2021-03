Manfaat Main Hula Hoop, Salah Satunya Efektif Turunkan Berat Badan

1. Membakar kalori

2. Menurunkan berat badan

(Latihan hula hoop selama 30 menit dapat membantu membakar hingga 210 kalori. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)



3. Membentuk otot

4. Meningkatkan keseimbangan

(yyy)

Bermain hula hoop merupakan kegiatan yang menyenangkan dan biasanya sangat disukai anak-anak. Namun, tidak hanya menyenangkan dimainkan oleh anak-anak. Ternyata, hula hoop juga bermanfaat untuk orang dewasa lho!Menurut Jennifer Jens, pelatih kebugaran bersertifikat ACSM dan pemilik Beachlife Fitness Studios & Program, "bermain hula hoop dapat berkontribusi pada penurunan berat badan karena ini adalah latihan kardiovaskular yang hebat," katanya.Nah, berikut adalah manfaat lain dari bermain hula hoop yang perlu kamu ketahui, diantaranya:Menurut sebuah studi kecil tahun 2011 yang dilakukan oleh American Council on Exercise (ACE) dengan 16 peserta, latihan hula hoop selama 30 menit dapat membantu membakar hingga 210 kalori. ACE mengatakan sesi hula hoop yang kuat sebanding dengan cardio kickboxing, step aerobik, atau latihan boot camp, dalam hal detak jantung dan pembakaran kalori.Bermain hula hoop juga dapat menurunkan berat badan. "Itu pun jika kamu menggabungkannya dengan strategi makan sehat yang cocok dan latihan kekuatan secara teratur," kata Jens.Kamu bisa menurunkan sekitar satu pon per minggu jika mampu membuat defisit kalori sebanyak 500 kalori per hari, melalui kombinasi diet dan olahraga. Kalori yang kamu bakar saat bermain hula hoop dapat membantu berkontribusi pada defisit ini.Menurut Jens, bermain hula hoop dapat mengencangkan otot inti dan postur tubuh. Ini termasuk otot perut dan panggul. Menyeimbangkan lingkaran di sekitar pinggang dan bila secara konstan melakukan gerakan memutar juga dapat membantu membangun kekuatan pada otot-otot perut.Bermain hula hoop juga dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh. Pelatihan keseimbangan sering diabaikan padahal ini penting untuk stabilitas dan dapat membantu mencegah cedera akibat jatuh, terutama seiring bertambahnya usia.