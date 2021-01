Keunggulan Terapi Sel Gen, Mencari Akar Permasalahan Penyakit

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi di bidang kesehatan pun selalu berinovasi. Salah satunya adalah dengan prosedur terapi sel gen untuk mengetahui secara pasti penyebab dari terjadinya suatu penyakit pada pasien.



Terapi sel dan gen adalah terapi yang pertama kalinya menawarkan kemungkinan untuk menyasar dan mengatasi akar permasalahan dari penyakit. Sehingga ada opsi untuk kondisi yang dianggap tidak dapat disembuhkan. Bisa juga kondisi di mana standar layanan pengobatan yang ada hanya dapat menangani gejala yang timbul pada tingkatan derajat yang berbeda-beda.



“Terapi sel dan gen berpotensi memberikan dampak signifikan bagi hidup pasien, mengubah cara pengobatan dari mengobati gejala, menjadi pendekatan kuratif,” ujar Wolfram Carius, Executive VP and Head of Cell and Gene Therapy di Bayer.



“Bersama dengan para mitra kami, kami ingin mengakselerasi inovasi di sumbernya dan di seluruh rantai nilai, untuk memastikan penerapan yang cepat dari ilmu pengetahuan ke dalam terapi pasien yang tidak punya waktu untuk menunggu," sambungnya.



Penawaran layanan Kesehatan digital menjadi pilar penting di dalam layanan kesehatan modern. Kombinasi pendekatan layanan kesehatan konvensional dengan teknologi digital inovatif menghadirkan penawaran solusi efisien dalam menjawab kebutuhan seseorang sesuai dengan kondisi lingkungannya.



“Revolusi biomedik dan teknologi mentransformasi layanan kesehatan pada tingkat kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan kami memimpin laju perkembangan inovasi pada bidang terapi sel dan gen, serta Kesehatan digital,” ujar Stefan Oelrich, Anggota Dewan Manajemen Bayer AG dan Presiden Divisi Farmasi Bayer.



“Kami menavigasi transformasi dan menumbuhkembangkan portofolio kami yang menjanjikan bersama dengan para mitra kami. Tujuan kami bersama adalah untuk menghadirkan terobosan dalam dunia pengobatan kepada pasien, sekaligus membuat sistem layanan kesehatan yang berkesinambungan dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang," tutup Oelrich.

(FIR)