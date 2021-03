Nyeri Punggung Bisa Menjadi Gejala Covid-19? Begini Cara Mengetahuinya

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Gejala covid-19 memang sangatlah beragam dan berbeda-beda pada setiap individu. Bahkan, baru-baru ini disebutkan bahwa nyeri punggung juga merupakan salah satu gejala terbaru dari covid-19. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?



Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nyeri punggung yang disebabkan oleh covid-19 dikelompokkan dengan nyeri dan nyeri otot umum. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), yang menganalisis hampir 56.000 kasus covid-19 di Tiongkok, menemukan bahwa hampir 15 persen pasien mengalami nyeri dan nyeri otot.



“Covid-19, seperti virus lainnya akan menyebabkan gejala sistemik. Mirip dengan flu, covid-19 dapat menyebabkan rasa sakit yang menyeluruh di seluruh tubuh,” kata Marcus Duda, M.D., ahli bedah ortopedi dan pendiri Vive Wear.



Saat kamu sakit, tubuh akan memicu respons kekebalan untuk melawan apa yang tidak semestinya. Seperti bakteri atau virus berbahaya.



“Nyeri sendi di punggung dan kaki disebabkan oleh respons peradangan tubuh terhadap virus. Infeksi virus ini menyebabkan gemetar, menggigil, nyeri tubuh, dan kesulitan mobilitas,” kata Dr Duda.



"Lebih khusus lagi, nyeri dan nyeri otot terjadi akibat sel-sel sistem kekebalan yang melepaskan interleukin, yang merupakan protein yang membantu memerangi patogen yang menyerang," ujar Richard Watkins, MD, dokter penyakit menular dan profesor penyakit dalam di Northeast Ohio Medical University dilansir Prevention.



Jika kamu mengalami nyeri otot yang disertai dengan gejala seperti demam, batuk kering, kehilangan indra penciuman atau perasa, sakit tenggorokan, sakit kepala, atau nyeri di area lain, itu bisa menjadi tanda covid-19. Bentuk nyeri punggung ini terasa seperti kram atau kejang pada otot punggung.



“Covid-19 unik karena menyebabkan peningkatan respons peradangan di paru-paru dan otak. Itulah mengapa pasien positif covid-19 dapat mengalami sakit kepala yang berkepanjangan selama berbulan-bulan setelah virus teratasi, dan mengapa orang terkadang membutuhkan oksigen atau dukungan ventilator," ujar Dr Duda.



"Secara umum, rasa sakit dan nyeri yang kamu rasakan akibat covid-19 terasa jauh berbeda dari rasa sakit yang kamu rasakan setelah berolahraga. Misalnya, rasa sakit karena berolahraga cenderung hilang setelah beberapa jam, tetapi dapat bertahan selama berhari-hari pada gejala covid-19,” tutup Dr Watkins.

