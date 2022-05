Ahli Diet Ingatkan, 5 Minuman Ini Bisa Timbulkan Rasa Lelah

1. Kopi manis

(Dalam beberapa sumber disebutkan meminum manis atau mengonsumsi gula dalam penelitian justru membuat kita lebih lelah satu jam usai mengonsumsi makanan atau minuman manis. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Soda dan es teh manis

3. Smoothie semua buah

4. Minuman kaleng berenergi

5. Alkohol

(TIN)

Setelah beraktivitas seharian, tak jarang timbul rasa lelah. Ini menyebabkan fokus kita berkurang dan perasaan grogi mulai mengambil alih. Lantas apa yang bisa konsumsi?Pasalnya bila kamu sedang melakukan diet, apa yang kita asup ikut berperan penting dalam meningkatkan energi . Dan minuman yang kita pilih pun memiliki efek yang signifikan.Kita tentu tahu, ada beberapa minuman yang dikenal dapat meningkatkan energi. Namun, ada pula yang memiliki efek sebaliknya. Berikut beberapa minuman yang bisa menimbulkan kelelahan, berdasar ahli diet , seperti yang telah dirangkum dari Eat This, Not That!Meski banyak digemari orang, sebenarnya minuman ini berdampak besar pada tingkat energi. Dengan kata lain, pemanis, sirup, dan krimer rasa itu tidak membantu."Meminum kopi di pagi hari di mana mengandung gula dan kafein, kemungkinan menyebabkan kantuk setelahnya," ujar anggota dewan ahli medis, Sydney Greene, MS, RD. Diperkirakan berkisar pukul tiga sampai empat sore, gula darah dan kortisol kamu menurun drastis.Dua minuman ini juga bisa membuat lelah. "Minuman ini mengandung gula rafinasi dan dapat menyebabkan fluktuasi gula darah, yang menyebabkan kelelahan," jelas ahli dewan medis Lisa Young, PhD, RDN.Buah adalah komponen penting dari diet sehat. Dari mengurangi peradangan hingga mendukung usus yang sehat, kelompok makanan kaya vitamin dan mineral ini memiliki berbagai manfaat kesehatan.Namun, ketika menambahkannya ke smoothie, penting untuk memiliki keseimbangan bahan, karena buah mengandung gula alami. "Penting untuk mengetahui bahwa buah saja dalam smoothie akan menyebabkan gula darah melonjak dan turun relatif cepat, menyebabkan kelelahan, lekas marah, dan kelaparan," papar Greene.Kiersten Hickman dalam sumber yang sama menulis tentang terlepas dari namanya, pembangkit tenaga kafein ini hanya memiliki dampak sementara pada tingkat energi. "Plus, mereka dapat menyebabkan beberapa efek samping negatif, seperti peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, kualitas tidur yang buruk, dan kerusakan gigi," tulisnya lagi."Meskipun minuman ini mungkin memberi ledakan energi yang cepat, mereka kemungkinan akan menyebabkan dehidrasi dan kelelahan berat di kemudian hari," papar Greene.Alkohol dapat menekan sistem saraf pusat, karena memiliki efek sedatif yang bisa membuat kamu mengantuk. Namun, minum alkohol sebelum tidur juga dapat memperburuk kualitas tidur, karena alkohol meningkatkan kadar epinefrin tubuh, hormon stres yang meningkatkan detak jantung dan merangsang tubuh.Alhasil kamu bisa terbangun pada tengah malam. "Minum minuman beralkohol seperti anggur atau bir di siang hari bisa menimbulkan rada lelah," imbuh Young.