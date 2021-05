Sejarah Hari Susu Sedunia

Tema untuk tahun 2021

(TIN)

Hari Susu Sedunia adalah peringatan yang diadakan pada tanggal 1 Juni. Perayaan Hari Susu Sedunia sudah dilakukan sejak tahun 2001. Peringatan Hari Susu Sedunia diprakarsai oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) untuk merayakan semua aspek susu sebagai pangan global.Tanggal 1 Juni dipilih karena beberapa negara telah merayakan hari susu nasional pada atau sekitar tanggal tersebut. Hari Susu Sedunia berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya susu sebagai bagian dari diet keseimbangan kesehatan dan pentingnya industri susu.Orang-orang telah mengonsumsi susu sejak zaman dahulu kala. Karena mamalia menghasilkan susu sebagai sumber makanan untuk keturunannya, susu mengandung lemak, protein, karbohidrat, garam, mineral, vitamin . Dengan kata lain, susu memenuhi semua nutrisi sehat yang dibutuhkan oleh tubuh.Misalnya, susu sapi mengandung 22 – 29 persen dari asupan kalsium harian yang direkomendasikan. Susu adalah salah satu produk pertanian terpenting. Eksportir susu dan produk susu terbesar di dunia adalah negara-negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.Hari Susu Sedunia dirayakan di banyak negara di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan untuk menyadari pentingnya susu dan produk susu . Acara dan kegiatan yang diadakan pada kesempatan tersebut diorganisir oleh organisasi kesehatan dan pertanian, produsen susu, dan lainnya.Tahun ini, tema Hari Susu Sedunia akan fokus pada keberlanjutan di sektor susu seiring dengan pemberdayaan lingkungan, nutrisi, dan sosial ekonomi.FAO juga bertujuan untuk memperkenalkan kembali peternakan sapi perah kepada dunia, dengan membantu menciptakan masa depan rendah karbon untuk produk susu.Tema ini bertujuan untuk menyebarkan lebih banyak kesadaran setiap tahun tentang memasukkan susu dan produk susu ke dalam makanan secara teratur.