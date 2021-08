Meredakan Batuk Bisa dengan Semangkuk Sup Ayam

1. Sup ayam

Mengalami batuk tentu membuat kita merasa tidak nyaman, terutama di area tenggorokan. Batuk sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu batuk kering dan batuk berdahak.Cara mengatasinya, biasanya kamu bisa membeli obat-obatan untuk batuk yang bisa dengan mudah didapatkan di toko obat. Akan tetapi, beberapa bahan ini juga bisa bermanfaat untuk mengatasi batuk.Dilansir dari Healthline, berikut ini adalah beberapa obatan rumah yang bisa dikonsumsi untuk mengatasi batuk:Sup ayam mungkin bukan obat untuk menyembuhkan secara keseluruhan, tetapi ini merupakan pilihan yang tepat jika kamu sedang sakit. Penelitian menemukan bahwa menikmati semangkuk sup ayam dengan sayuran, yang disaijkan secara hangat dapat memperlambat neutrofil di tubuh. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang umum untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi.Manfaat kesehatan dari jahe sudah terkenal sejak berabad-abad lalu, tetapi para ilmuwan saat ini sudah dapat membuktikan khasiat ilmiahnya. Beberapa irisan jahe mentah dalam air mendidih dapat membantu meredakan batuk atau sakit tenggorokan. Penelitian menunjukkan bahwa hal itu juga bisa menangkal perasaan mual yang begitu sering ketika influenza.Madu memiliki beragam sifat antibakteri dan antimikroba. Minum madu dalam teh dengan lemon dapat meredakan sakit tenggorokan. Penelitian menunjukkan bahwa madu juga merupakan penekan batuk yang efektif. Dalam sebuah penelitian, peneliti menemukan bahwa memberi anak-anak 10 gram madu sebelum tidur dapat mengurangi keparahan gejala batuk mereka.Bawang putih mengandung senyawa allicin, yang mungkin memiliki sifat antimikroba. Menambahkan suplemen bawang putih ke dalam makanan dapat mengurangi keparahan gejala flu. Menurut beberapa penelitian, bawang putih bahkan dapat membantu menghindari terkena flu dan batuk.Vitamin C memainkan peran penting dalam tubuh dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Bersama dengan jeruk nipis, jeruk, jeruk bali, sayuran berdaun hijau, serta buah dan sayuran lainnya, lemon adalah sumber vitamin C yang baik.Menambahkan perasan lemon segar ke teh panas dengan madu dapat mengurangi dahak saat sakit. Minum lemon panas atau dingin juga dapat membantu.