Kenali Tanda-tandanya dan Tips untuk Mengatasi Kurang Tidur

Tanda kurang tidur

(FIR)

Tidur yang cukup merupakan hal yang penting untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mentalmu. Namun, seringkali kamu mengabaikan kebutuhan tidur kita akibat aktivitas sehari-hari yang padat atau berbagai gangguan tidur yang dialami.Kurang tidur juga membuat tubuh kita terasa lemas dan lesu di siang hari. Selain lemas dan lesu, kurang tidur juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan gangguan perilaku.Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda kurang tidur dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini:Melansir CNBC Make it, berikut tanda-tanda yang kamu rasakan ketika kamu kurang tidur:- Membutuhkan waktu 30 menit lebih untuk tidur.- Kesulitan mengingat mimpi di pagi hari.- Merasa lelah dan kurang istirahat saat bangun di pagi hari.- Merasa lapar.- Bangun tidur lebih awal dari waktu yang di inginkan.- Mengantuk dan lelah sepanjang hari.- Terbangun di malam hari dan sulit kembali tidur.- Mengalami kekhawatiran dan pikiran di malam har.i- Mata bengkak, lingkaran hitam, atau kantung di bawah mata saat pagi hari.- Perubahan emosi yang tidak stabil, seperti kemarahan, impulsif, kecemasan, kesedihan, dllMenurut American Academy of Sleep Medicine (AASM), durasi tidur yang cukup bagi orang dewasa yakni tujuh jam atau lebih per malam. Hal ini untuk menghindari risiko kesehatan dari kurang tidur kronis.Namun jangan khawatir, tubuh akan memberi tahu berapa banyak tidur yang dibutuhkan meskipun tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup selama tujuh jam." Saya sering mengingatkan orang bahwa kita semua memiliki kehidupan yang sibuk. Jadi tidak perlu ditekankan jika kamu tidak bisa mendapatkan tujuh jam penuh setiap malam," kata Dr. Amy Shah.Selain itu, tidur yang cukup juga harus sejalan dengan pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur."Tidur sangat penting untuk kesehatan, tak lupa dengan pola makan yang sehat dan olahraga teratur,” kata Dr. Nathaniel F. Watson, mantan presiden AASM dikutip dari laman AASM.