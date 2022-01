3 Berita Terpopuler Gaya: Kasus Omicron Bertambah 68 Hingga Penyebab Gula Darah Naik

1. Kasus Omicron Bertambah 68, Stop Bepergian ke Beberapa Negara Ini

(TIN)

Kasus covid-19 varian Omicron telah masuk ke Indonesia. Kasus pertama yang diumumkan oleh pemerintah pada Kamis, 16 Desember 2021 lalu. Sebanyak tiga kasus varian kasus covid-19 varian Omicron berasal dari petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Jakarta.Dalam laman resmi Kementerian Kesehatan disebutkan berdasarkan WHO HQ. Enhancing readiness for Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and Priority Actions for Member States, 23 December 2021 disebutkan varian Omicron memiliki karakteristik penularan yang lebih cepat daripada varian Delta pada negara-negara yang telah mengalami transmisi komunitas.Lalu sudah berapa banyak kasus Omicron hingga saat ini? Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Sabtu, 1 Januari 2022:Kasus Omicron di Indonesia bertambah 68 orang pada Jumat 31 Desember 2021. Sehingga total kasus konfirmasi yang terinfeksi varian omicron sebanyak 136 orang.Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan 68 Kasus baru berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri, di mana 11 diantaranya merupakan Warga Negara Asing.“Semua kasus merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri, dengan asal negara kedatangan paling banyak dari Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat," ujar dr. Nadia.Selengkapnya klik di sini Meski masih ada yang takut untuk bepergian, bukan berarti kota atau negara dengan potensi wisata tak menjadi tujuan para pelancong Indonesia. Terbukti ada beberapa riset yang dilakukan Populix mengenai tujuan wisata.Riset dilakukan November lalu melakukan survei “End of Year Vacation Trip” untuk mengetahui tren masyarakat Indonesia dalam menyambut liburan akhir tahun.Dari hasil survei Populix yang diikuti oleh 1.012 responden dengan mayoritas responden adalah gen Z dan milenial yang tinggal di kota-kota besar. Bali dan Jepang masih jadi primadona destinasi wisata untuk wisata akhir tahun.Selengkapnya klik di sini Kontrol gula darah yang tepat adalah kunci untuk menangkal komplikasi diabetes, penyakit ginjal, kerusakan saraf, masalah penglihatan, stroke, dan penyakit jantung. Untuk itu, penting sekali menjaga kadar gula darah.Selain itu, menjaga gula darah normal juga bisa bermanfaat agar tubuh tetap berenergi, fokus, dan memiliki mood yang baik. Agar gula darah tidak naik, usahakan untuk menghindari beberapa hal berikut ini.Selengkapnya klik di sini