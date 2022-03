Kondisi Tanganmu Bisa Menunjukkan Tingkat Kolesterol dalam Tubuh

Cara menurunkan kolesterol

(FIR)

Tingkat kolesterol yang tinggi pada tubuh bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Kolesterol tinggi terjadi ketika tubuh memiliki terlalu banyak zat lemak yang disebut kolesterol dalam darah.Gejala kolesterol tinggi biasanya tidak diketahui karena terjadi secara diam-diam dan menyebabkan masalah tanpa menimbulkan gejala. Tidak adanya gejala berarti kamu harus menjalani tes darah untuk memastikan tingkat kolesterol pada tubuh.Namun, para peneliti dari India menemukan teknik terbaru untuk mengetahui tingkat kolesterol dalam tubuh, yaitu dengan mempelajari lipatan yang terdapat pada tangan.Para peneliti di India tersebut mengembangkan tes kolesterol total yang menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar punggung tangan pasien daripada menggunakan sampel darah. Gambar yang diperoleh tersebut akan dibandingkan dengan gambar dalam database untuk mengetahui kadar kolesterol.Ditulis dalam International Journal of Medical Engineering and Informatics, N.R. Shanker dari Sree Sastha Institute of Engineering and Technology beserta rekannya menjelaskan bagaimana mereka telah mengembangkan cara non-invasif, untuk menguji kadar kolesterol pada pasien dengan peningkatan risiko penyakit jantung Dikutip dari Express, pendekatan yang mereka lakukan didasarkan pada pembuatan database besar kadar kolesterol yang direkam menggunakan tes darah standar dan dikaitkan dengan foto standar tangan untuk setiap pasien. Di mana kolesterol biasanya akan terkonsentrasi di lipatan jari seseorang.Timbunan lemak kolesterol yang disebut xanthomas dapat muncul di lipatan tangan. Menurut Winchester Hospital, xanthomas berkisar dari ukuran yang sangat kecil hingga tiga inci.Meskipun melakukan tes darah adalah cara yang dapat diandalkan untuk menentukan kadar kolesterol, para peneliti India ini telah membuktikan bahwa adanya kadar kolesterol juga dapat dilihat melalui pencitraan dari permukaan kulit.Jika kamu didiagnosis memiliki kolesterol tinggi, biasanya kamu disarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Ada beberapa makanan yang tidak hanya merupakan bagian dari diet sehat, tetapi juga dapat secara aktif membantu menurunkan kolesterol.Menurut charity Heart UK, mengurangi lemak jenuh dan menggantinya dengan lemak tak jenuh adalah cara yang bagus untuk menurunkan kolesterol. Lemak jenuh biasanya keras pada suhu kamar, seperti mentega, lemak dalam daging, dan minyak kelapa.