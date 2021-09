4 Vitamin yang Baik untuk Mendukung Imun Tubuh Beserta Sumber Makanannya

1. Vitamin C

2. Vitamin B6

3. Vitamin D

4. Vitamin E

(FIR)

Agar sistem kekebalan tubuh bisa bekerja dengan baik, tubuh perlu mendapatkan nutrisi yang tepat pada makanan. Beberapa vitamin penting, sebut saja vitamin C dan zinc, dapat membantu dalam produksi sel imun seperti antibodi dan sel darah putih, untuk menjaga agar sistem imun berjalan dengan baik.Dan berikut ini adalah 4 vitamin yang dibutuhkan untuk mendukung sistem imun agar tetap sehat:“Vitamin C sangat penting untuk fungsi imun yang sehat. Vitamin C dapat membunuh mikroba berbahaya, termasuk bakteri dan virus seperti flu dan pnemuomonia,” kata D’Adamo, PhD, seorang ahli epidemiologi dan direktur Center for Integrative Medicine di University of Maryland School of Medicine.Vitamin C juga dapat meningkatkan produksi tubuh terhadap sel-sel imun yang penting. Termasuk sel darah putih dan fagosit, yang merupakan sel pembunuh bakteri dengan cara menyerapnya.Tubuh kita membutuhkan vitamin B6 untuk membuat sel imun yang dapat membantu tubuh melawan mikroba berbahaya. Selain itu, vitamin B6 juga membantu prodiksui sel T, jenis sel imun yang dapat membantu membunuh sel yang terinfeksi pada tubuh dan mengaktifkan respon sistem imun.Wanita harus mendapatkan sekitar 1,2 mg vitamin B6 setiap harinya, sedangkan pria 1,4mg. Sumber makanan yang mengandung vitamin B6 di antaranya kentang, tuna, pisang, ayam, dan kale.Kekurangan vitamin D membuat tubuh lebih rentan terkena infeksi pernapasan seperti pneumonia dan bronkitis. Sebab vitamin D meningkatkan jumlah sel makrofag, yang merupakan sel imun untuk membunuh sel-sel penyakit yang menyerang tubuh.“Vitamin D juga dapat membantu menyeimbangkan sistem kekebalan tubuhmu dengan mengurangi produksi bahan kimia yang disebut sitokin inflamasi, yang dapat memperburuk gejala Anda ketika diproduksi terlalu banyak,” kata D'Adamo.Vitamin E memiliki kemampuan antioksidan, yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Antioksidan merupakan zat yang dapat membantu sel untuk melawan molekul zat radikal bebas, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya.Asupan vitamin E yang paling baik adalah dari bahan makanan seperti ikan trout, paprika merah, alpukat, minyak biji bunga matahari, dan almond. Dengan mendapatkan dari alam, tubuh akan mendapatkan manfaat antioksidan lebih banyak.Hi Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/OVO @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkedan. Salam hangat.