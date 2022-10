Apakah Makan Terlambat Bisa Sebabkan Obesitas?

(Dalam studi dipaparkan orang yang terlambat makan melaporkan keinginan makanan dan sayuran bertepung dan asin. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Menurut sebuah penelitian baru-baru ini, makanan yang dikonsumsi bisa berdampak pada bagaimana tubuh menyimpan lemak dan mengatur hormon rasa lapar. Dalam studi tersebut dibeberkan bahwa semakin kamu mengonsumsi sebagian besar kalori harian, semakin besar kemungkinan kenaikan berat badan.Jadi masuk akal jika ahli gizi Adelle Davis menyarankan agar, "Makan sarapan seperti raja, makan siang seperti pangeran, dan makan seperti orang miskin." Kudapan tengah malam dan menu makanan cepat saji larut malam dapat membuat gemuk, di mana pun posisi kamu di kerajaan.Namun, ada penelitian baru menjelaskan bagaimana makan larut malam menyebabkan perut lebih besar. Peneliti Harvard Medical School di Brigham and Women's Hospital menemukan bahwa makan terlambat memicu hattrick efek fisiologis yang kemungkinan berkonspirasi untuk meningkatkan risiko obesitas.Diterbitkan di Metabolisme Sel pada Oktober 2022, sebagaimana dinukil dari Eat This Not That! penelitian ini menemukan bahwa makan di akhir hari dibandingkan dengan makan lebih awal dapat:1. Gandakan kemungkinan menjadi lapar, sehingga lebih sulit untuk mengatur pilihan makanan dan asupan kalori2. Kurangi pembakaran kalori harian3. Mengubah ekspresi gen tertentu yang mengontrol timbunan lemakMenurut Harvard Gazette, penelitian ini menilai 16 subjek yang dilaporkan memiliki indeks massa tubuh yang diklasifikasikan sebagai kelebihan berat badan atau obesitas. Setiap subjek mengikuti jadwal tidur yang ketat serta diet yang identik sesuai dengan waktu makan yang sama.Selanjutnya, mereka berpartisipasi dalam dua prosedur di laboratorium satu dengan makan yang dijadwalkan pada pagi hari, dan yang lainnya dengan makan yang terjadi kira-kira empat jam lebih lambat dari yang pertama.Para peneliti mendokumentasikan rasa lapar dan nafsu makan para peserta, mengambil banyak sampel darah, dan mengukur pengeluaran energi subjek."Kami menemukan bahwa makan empat jam kemudian membuat perbedaan yang signifikan untuk tingkat rasa lapar kita, cara kita membakar kalori setelah kita makan, dan cara kita menyimpan lemak," ujar peneliti utama Nina Vujovi dalam Medical Chronobiology Program di Brigham and Women's kepada Harvard.Meskipun tidak mengherankan bahwa orang yang makan belakangan dua kali lebih lapar daripada orang yang makan sebelumnya, orang yang terlambat makan melaporkan keinginan makanan dan sayuran bertepung dan asin.Selain itu, makan larut malam memengaruhi kadar dua hormon pengatur rasa lapar dalam tubuh, ghrelin dan leptin. Ghrelin memberi sinyal ke otak bahwa kamu lapar. Sementara leptin, hormon yang dibuat di sel-sel lemak, memberi tahu otak saat kamu kenyang."Secara keseluruhan, hasil kami menunjukkan bahwa makan terlambat menyebabkan penurunan pengeluaran energi di seluruh siklus (24 jam), meskipun penelitian di masa depan diperlukan untuk memverifikasi ini," tulis para peneliti dalam penelitian tersebut.Makan terlambat mengatur beberapa gen yang bertanggung jawab atas pemecahan lipid dan mengubah ekspresi gen lain untuk meningkatkan penyimpanan lemak.Semua hal ini berpotensi terjadi dalam kasus di mana kamu mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dapat kamu keluarkan dalam sehari. Pasalnya, ini dapat meningkatkan peluang kenaikan berat badan dan meningkatkan risiko obesitas