3 Berita Terpopuler Gaya: Dampak Pakaian Ketat Hingga Durasi Berhubungan Intim

(TIN)

Fesyen adalah tentang tren dan juga tentang gaya pribadi. Banyak orang lebih suka pakaian ketat karena membuat mereka merasa atau terlihat lebih baik. Pakaian ketat juga lebih disukai selama aktivitas seperti berenang atau bersepeda.Namun, pakaian dengan ukuran ketat memiliki kekurangan tersendiri bagi kesehatan dan penting untuk mempertimbangkannya.Sebagai contoh, pakaian yang sangat ketat dapat memberi tekanan pada perut dan usus yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah pencernaan. Jika pakaian meninggalkan bekas merah atau bekas tekanan pada kulit atau membuat sulit bernapas, kamu harus menghindari pemakaiannya.Berikut ini, Medcom.id /gaya merangkum berita menarik yang terjadi sepanjang Minggu, 19 Februari 2023:Ada pencinta pakaian serba ketat yang membuat pemakainya lebih percaya diri (PD). Namun, ternyata menggunakan pakaian ketat terlalu lama dan terlalu sering tak baik untuk kesehatan.Dilansir dari laman Ners.Unair memaparkan sebuah penelitian pada tahun 2017 menemukan ikat pinggang yang berguna untuk memperketat celana dapat menyebabkan esophagitis (radang kerongkongan). Penyebab umum dari esophagitis adalah penyakit refluks asam lambung (GERD).Penelitian yang melibatkan penderita esophagus ini menunjukan bahwa mereka yang tidak menggunakan ikat pinggang dan tidak mendapatkan tekanan pada perut dan sekitar lingkar pinggang tidak timbul gejala apapun, bahkan setelah makan. Selain memicu kenaikan asam lambung, menggunakan pakaian atau aksesoris terlalu ketat juga menyebabkan kram pada perut.Selengkapnya klik di sini Sesuatu yang 'besar' bisa berawal dari sesuatu yang sederhana. Contohnya seperti pisang goreng. Ya, hidangan yang terkadang hanya merupakan makanan sehari-hari dan tidak termasuk salah satu dessert yang fancy ini dinobatkan menjadi salah satu dessert terbaik di dunia. Super!TasteAtlas menyebut pisang goreng sebagai kudapan goreng penutup terbaik di dunia (deep-fried desserts in the world). Torehan mendunia ini tentunya membanggakan, dari sesuatu yang super sederhana dan keseharian saja, yes pisang.Jadi, kalau kamu lagi bosan dengan resep yang itu-itu aja, sontek nih ide kreatif membuat pisang goreng pom pom. Gurih krenyes dengan tambahan tepung meizena dijamin pasti jadi dessert favorit kamu juga. Berikut resep dan cara buat pisang goreng pom pom.Selengkapnya klik di sini Bagi pasangan suami istri yang baru menikah, mungkin jumlah untuk menghabiskan 'waktu bersama' pasangan bisa dilakukan setiap hari. Tapi bagaimana dengan yang sudah memiliki anak dan menikah bertahun-tahun?Para ahli telah mengungkapkan seberapa sering orang harus berhubungan seks untuk mengoptimalkan kesehatan mereka. DailyMail berbicara dengan empat profesional medis yang mengatakan bahwa pasangan harus melakukan hubungan seks setidaknya sekali atau dua kali seminggu - tetapi mereka menambahkan tidak ada salahnya melakukannya lebih sering (jika memungkinkan).Menurut para ahli, seks memicu lonjakan hormon 'merasa enak', yang meningkatkan suasana hati, mengurangi tingkat stres, dan membuat orang merasa lebih puas dan dekat dengan pasangannya. Jadi, seberapa sering sebaiknya melakukan hubungan seks bagi pasutri?Selengkapnya klik di sini