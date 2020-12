Serat pada Pisang Mampu Menurunkan Berat Badan

Satu buah pisang berukuran sedang per hari sebagai bagian dari rencana penurunan berat badan yang sehat. (Foto: Pixabay)

Jakarta: Mengonsumsi lebih banyak buah dan sayuran adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesehatan. Faktanya, mengonsumsi pisang ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, baik itu untuk menurunkan berat badan atau meningkatkan kesehatan jantung. Dan memang, mengonsumsi lebih banyak makanan kaya serat seperti pisang, bisa menjadi awal yang baik menuju rencana penurunan berat badan yang sehat.



"Pisang merupakan sumber nutrisi penting yang beragam seperti serat, kalium, vitamin B6, vitamin C, magnesium, dan mangan," kata Chelsea Tersavich, PA-C, dari Nutrition Outreach Fellow Foundation.



“Serat juga membuat kita kenyang sepanjang hari yang menyebabkan penurunan jumlah total kalori yang kita konsumsi pada kebanyakan orang," sambungnya.



Serat dalam pisang adalah bagian penting dari manfaatnya untuk menurunkan berat badan. Serat dalam pisang menyumbang 12 persen dari nilai harian yang direkomendasikan, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan berat badan. Faktanya, mengonsumsi serat dalam jumlah tinggi dapat mengurangi risiko kenaikan berat badan hingga 30 persen.



Secara keseluruhan, disarankan agar orang mengonsumsi dua buah atau lebih per hari sebagai bagian dari diet sehat. Pisang tentunya merupakan pilihan yang baik untuk membantu menurunkan berat badan, dan kamu dapat menikmati satu buah pisang berukuran sedang per hari sebagai bagian dari rencana penurunan berat badan yang sehat.

Lalu, apakah tingkat kematangan pisang berpengaruh?

Menurut Tersavich, tidak ada perbedaan nilai gizi pada tingkat kematangan buah pisang. Namun terdapat perubahan rasa dan kadar karbohidrat.



Pisang yang lebih hijau dan kurang matang memiliki kadar pati yang lebih tinggi, terutama pati resisten. Jenis pati ini bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan karena dicerna lebih lambat dan membantu kamu merasa lebih kenyang.



"Saat pisang matang, pati diubah menjadi gula alami, itulah sebabnya rasanya lebih manis dan menjadi lembut," kata Tersavich.



Dan meskipun rasanya lebih enak, proses pematangan pisang mungkin manfaat memberikan manfaat kesehatan yang lebih sedikit. Namun, pisang yang lebih hijau juga bisa lebih sulit dicerna. Jadi siapa pun dengan masalah pencernaan atau kesehatan pada gastrointestinal (GI) sebaiknya menghindarinya.

(FIR)