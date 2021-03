1. Kacang-kacangan



2. Biji-bijian

Sejak awal pandemi dan mulai kerja dari rumah, mata kamu mungkin terpaku pada layar hampir sepanjang hari, baik itu laptop, tablet, TV, atau smartphone.Karena aktivitas dengan gadget meningkat, tentu menjaga mata menjadi lebih penting dari sebelumnya. Apalagi ditambah dengan jadwal kerja yang padat, pola tidur yang tidak menentu, dan pola makan yang tidak sehat, mata kamu sangat terpengaruh oleh gaya hidup yang berubah ini.Meskipun demikian, rupanya ada makanan tertentu yang dapat kamu konsumsi secara teratur untuk menyehatkan badan dan mata secara keseluruhan.Melansir Times of India, berikut adalah lima superfood yang dapat kamu coba:Mulailah menambahkan kacang-kacangan ke dalam makanan kamu. Kacang merah, kacang polong hitam, dan lentil adalah sumber bioflavonoid dan seng yang baik untuk membantu melindungi retina, dan menurunkan risiko terjadinya degenerasi makula serta katarak.Sumber lain yang bagus untuk kesehatan mata adalah biji-bijian. Mulai dari pistachio, kenari hingga almond memiliki kandungan yang kaya akan asam lemak omega-3 dan vitamin E yang membantu meningkatkan kesehatan mata.Penelitian juga menunjukkan bahwa vitamin E bersama dengan nutrisi lain, dapat membantu memperlambat degenerasi makula terkait usia (AMD) menjadi lebih buruk.

(Bayam termasuk sayuran berdaun hijau yang mampu menurunkan risiko penyakit mata jangka panjang. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)





3. Sayuran berdaun hijau



4. Buah dan sayuran berwarna

5. Buah jeruk

(yyy)

Sayuran berdaun hijau adalah sumber yang bagus untuk menjaga kesehatan mata. Sayuran hijau seperti kangkung, bayam, dan collard hijau kaya akan vitamin C dan E.Selain itu, makanan nabati ini juga memiliki jumlah vitamin A yang baik, yang mampu menurunkan risiko penyakit mata jangka panjang.Makanan berwarna seperti wortel, tomat, paprika, stroberi, labu, jagung adalah sumber vitamin A dan C yang sangat baik. Buah-buahan dan sayuran berwarna-warni juga dianggap bisa membantu mengurangi risiko berbagai penyakit mata.Buah jeruk dan berry kaya akan vitamin C yang bagus untuk kesehatan mata. Jeruk, jeruk bali, lemon, dan beri mengandung vitamin C yang tinggi, yang dapat mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula.