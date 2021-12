Arti Kata Omicron, Kode Varian Baru Covid-19 dari Afrika Selatan

Arti kata Omicron dan asal usulnya

WHO melewatkan dua alfabet Yunani

Jakarta: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) menamai varian baru covid-19 B1.1.529 sebagai varian Omicron . Apa arti kata Omicron yang dipakai WHO untuk menamai varian baru covid-19 itu? Varian B1.1.529 itu pertama kali dilaporkan Afrika Selatan pada 24 November 2021. Varian Omicron kemudian ditetapkan sebagai varian of concern pada 26 November, setelah kasusnya menyebar ke sejumlah negara di dunia.Nama Omicron diambil dari huruf ke-15 alfabet Yunani. Omicron dalam bahasa Yunani berarti "o kecil". Sebelumnya, varian baru covid-19 kerap diberi nama ilmiah dengan kombinasi huruf dan angka kompleks untuk merujuk lokasi ditemukannya varian virus tersebut.Pada Mei 2021, WHO mengumumkan sistem penamaan sederhana untuk varian baru covid-19 . Varian baru dinamai dengan alfabet Yunani secara berurutan. Ini guna mengurangi diskriminasi pada negara yang melaporkan varian baru tersebut. WHO menamai strain covid-19 sebelumnya dengan sebutan Alpha, Beta, Delta, dan Gamma. Mengikuti urutan alfabet Yunani, seharusnya WHO memberi nama 'Nu' atau'Xi' untuk varian B1.1.529.Lantas mengapa WHO menghindari kedua alfabet tersebut? Juru bicara WHO Tarik Jasarevik menyebut sistem penamaan varian menghindari hal yang dapat menyinggung kelompok budaya, sosial, nasional, regional, profesional, atau etnis tertentu."'Nu' terlalu mudah dikacaukan dengan 'baru' (atau 'new' dalam bahasa Inggris), dan 'Xi' tidak digunakan karena itu adalah nama belakang yang umum," kata Tarik dikutip dari New York Times, Rabu, 1 Desember 2021.