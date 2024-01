Dokter di India Beberkan Manfaat Makan tanpa Sendok atau Garpu

(FIR)

Kamu salah satu yang terbiasa makan dengan peralatan makan, seperti sendok, garpu, atau sumpit? Coba deh pengalaman memakan sesuatu tanpa menggunakan alat-alat tersebut.Sebab menurut direktur Rumah Sakit Nagarjuna Ayurveda di negara bagian Kerala, India selatan Dr. Pallatheri Nambi Namboodiri, ada beberapa manfaat jika makan tanpa sendok, garpu, atau sumpit. Katanya, makan dengan tangan langsung, dapat menjaga keseimbangan metabolisme.Cara ini merupakan faktor penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Saat menggunakan tangan, setiap indera mendapat nutrisi "Saat kita makan, kita melihat makanan, mencium makanan, dan juga berbicara tentang makanan. Keempat indera ikut ambil bagian dalam proses tersebut. Jika kita makan dengan tangan, kita juga menyertakan sensasi sentuhan," kata Dr. Namboodiri kepada Medical Daily.Mengenai potensi manfaatnya, Dr. Namboodiri menunjukkan bahwa mencampurkan makanan dengan tangan adalah cara terbaik untuk menghasilkan rasa yang tepat, yang memiliki manfaat terapeutik dalam menyeimbangkan 'tridoshas' (tiga energi dasar yang mengatur tubuh manusia, yang disebut 'vata,' 'pitta' dan 'kabha' dalam Ayurveda).Baca juga: Mengenal Manfaat Ikan Sidat, Tak Kalah dari Salmon Dr. Namoboodiri menjelaskan pengenalan rasa terhadap tekstur yang berbeda terjadi ketika kamu menggunakan tangan untuk merasakan makanan. Merasakan makanan terlebih dahulu dengan jari membantumu memastikan suhu makanan, karena terlalu banyak makanan panas atau dingin di lidah tidak baik untuk indera perasa.Hal ini juga bermanfaat dalam meningkatkan koordinasi gerakan halus. Sebuah studi pada 2019, yang diterbitkan dalam Journal of Retailing, menemukan bahwa ketika orang dengan pengendalian diri yang baik menyentuh makanan langsung dengan tangan mereka alih-alih menggunakan peralatan makan, mereka tidak hanya akan merasa makanan tersebut lebih enak dan memuaskan tetapi juga memakannya lebih banyak."Hasil kami menunjukkan bahwa bagi orang yang rutin mengontrol konsumsi makanannya, sentuhan langsung memicu peningkatan respons sensorik, membuat makanan lebih diinginkan dan menarik," kata peneliti Adriana Madzharov dari Stevens Institute di New Jersey.Menurut sebuah penelitian tahun 2022 yang diterbitkan dalam International Journal of Gastronomy and Food Science, makan dengan tangan membantu seseorang memperoleh informasi berguna tentang makanan, termasuk kesegaran, kematangan, dan suhunya.Ketika seseorang menggunakan tangannya, hal itu akan memperlambat laju makan karena ini merupakan proses yang lebih disadari. Hal ini memberi otak cukup waktu untuk merespons saat kenyang, memperbaiki pencernaan, dan menyeimbangkan gula darah sehingga menurunkan risiko diabetes. Bagi orang lanjut usia yang mengalami kesulitan motorik dalam mengatur peralatan makan, beralih makan dengan tangan dan beralih ke makanan kecil mungkin bermanfaat bagi mereka.Nah itulah penelitian mengenai manfaat makan tanpa alat makan. Tapi pastikan ketika langsung menggunakan tangan kamu harus terlebih dahulu mencucui tangan. Dan jika kamu ingin menggunakan tangang langsung, dipastikan jenis makanannya jangan yang berkuah ya!