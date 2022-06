6 Kombo Makanan Hebat untuk Turunkan Berat Badan

1. Alpukat dan sayuran hijau gelap

(Menurut studi studi tahun 2014, protein seperti yang ada di dalam telur dapat meningkatkan metabolisme. Dan makan telur, serta makanan berprotein tinggi lainnya justru dapat membantu membakar lebih banyak kalori daripada makan karbohidrat atau lemak. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

2. Telur, kacang hitam, dan paprika

3. Sup kacang dan sayur

4. Steak dan brokoli

5. Salmon dan kentang

6. Jamur dan daging giling

Untuk menurunkan berat badan, ada kalanya seseorang dianjurkan untuk menjalani diet, dengan mengurangi porsi makanan. Padahal, cara ini tidak melulu menjadi solusi yang tepat. Jangan sampai diet yang kita jalani membuat kelaparan atau kekurangan gizi. Nah, daripada menjalani diet tapi badan keurangan nutrisi, coba ubah cara diet kamu. Sekarang, fokus pada jumlah makanan. Tentu saja dengan memperbanyak makanan sehat. Seperti yang telah dirangkum dari laman WebMD, dalam melangsingkan tubuh, dua atau lebih makanan bisa lebih baik dari satu.Itu karena masing-masing memiliki nutrisi berbeda yang bekerja sama. Sebagai sebuah tim, mereka dapat membantu kamu menangkis rasa lapar, tetap kenyang lebih lama, dan membakar lemak atau kalori lebih baik daripada mereka sendirian. Berikut partner makanan yang bisa kamu konsumsi.Salad bayam atau kangkung merupakan makanan rendah kalori dan tinggi nutrisi. Cocok baut diet. Untuk lebih mengenyangkan, beri topping di atasnya dengan alpukat. Ini mungkin lebih memuaskan karena memiliki jenis lemak baik (tak jenuh tunggal) yang mencegah rasa lapar. Alpukat juga membantu tubuh kamu menyerap lebih banyak antioksidan penangkal penyakit dari sayuran.Menurut penelitian di Journal of American College of Nutrition, orang yang makan telur untuk sarapan makan lebih sedikit untuk sisa satu setengah hari daripada mereka yang makan roti. Kacang hitam dan paprika membuat makan pagi lebih mengenyangkan, berkat serat dosis ganda.Tambahkan sup sayuran berbasis kaldu untuk makan siang atau makan malam. Satu studi menunjukkan bahwa orang yang memulai dengan sup makan 20 persen lebih sedikit kalori saat makan. Mengaduk kacang-kacangan, seperti buncis atau kacang hitam, dapat membuatnya lebih tahan lama karena mengandung protein dan serat yang tinggi.Daging sapi kaya akan protein dan zat besi, yang digunakan tubuh untuk membangun sel darah merah. Sedangkan brokoli adalah sisi yang sempurna, karena vitamin C-nya membantu tubuh menyerap zat besi. Setengah cangkir sayuran ini memiliki 65 persen dari semua vitamin C yang dibutuhkan dalam sehari.Ikan sering disebut "makanan otak", tetapi juga baik untuk pinggang. Lemak Omega-3-nya dapat membantu menurunkan lemak tubuh, dan salmon adalah sumber utama. Sajikan dengan kentang panggang untuk makanan ringan yang mengenyangkan.Kamu bisa makan burger dan menurunkan berat badan. Kuncinya, menukar setidaknya 50 persen daging dengan jamur cincang. Dengan hanya 16 kalori per cangkir, mereka dapat meringankan hidangan apa pun yang dibuat dengan daging giling tanpa mengurangi rasa. Mereka juga dapat membantu menjaga kadar gula darah stabil.