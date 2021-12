Atasi Asam Urat dengan 5 Pengobatan Rumah Alami

1. Cuka sari apel, jus lemon, dan kunyit

(Sebuah studi menyebutkan bahwa jahe dapat mengurangi rasa sakit yang terkait dengan asam urat. Cara menggunakan jahe untuk obat asam urat adalah dengan membuat kompres atau pasta jahe. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Asam urat merupakan jenis radang sendi yang menyebabkan rasa sakit yang mirip dengan osteoartritis. Meskipun, ada beberapa perbedaan yang jelas.Hal ini disebabkan oleh penumpukan asam urat yang tinggi dalam darah. Kemudian asam urat menumpuk di persendian, menyebabkan peradangan disertai rasa tidak nyaman dan nyeri.Namun begitu, beberapa pengobatan alami rumahan bisa membantu untuk mengatasinya. Tapi bila asam urat muncul sangat tiba-tiba dan frekuensinya sering, segera hubungi dokter. Nah, berikut pengobatan alami asam urat yang bisa dilakukan di rumah, seperti yang telah dilansir dari Healthline.Ketiga bahan di atas masing-masing biasanya sering direkomendasikan untuk asam urat. Dengan campuran air hangat, ketiganya dicampur untuk dibuat minuman dan obat yang menyenangkan. Campurkan jus dari satu perasan setengah lemon ke dalam air hangat.Campurkan dengan dua sendok teh kunyit dan satu sendok teh cuka sari apel. Sesuaikan dengan selera. Minum dua sampai tiga kali sehari.Merupakan ramuan yang diresepkan untuk kondisi peradangan . Satu studi menemukan jahe topikal mengurangi rasa sakit yang berhubungan dengan asam urat.Studi lain menunjukkan bahwa pada subjek dengan kadar asam urat tinggi ( hiperurisemia ), dikurangi dengan jahe. Bisa dengan cara dikompres atau dengan merebus air dengan satu sendok makan jahe parut.Rendam kain lap dalam campuran tersebut. Saat dingin, oleskan waslap ke area di mana mengalami rasa sakit setidaknya sekali sehari selama 15 - 30 menit. Sebelum dilakukan, lakukan tes pada kulit terlebih dulu agar tidak iritasi. Bisa juga dengan seduhan 2 sendok teh jahe selama 10 menit. Nikmati 3 cangkir per hari.Pisang dianggap baik untuk asam urat. Mereka kaya potasium, yang membantu jaringan dan organ dalam tubuh berfungsi dengan baik. Pisang juga mengandung gula, termasuk fruktosa, yang bisa menjadi pemicu asam urat. Banyak makanan yang lebih tinggi kalium dan lebih rendah gula daripada pisang, seperti sayuran berdaun gelap dan alpukat. Makan satu pisang per hari untuk mendapatkan manfaat.Apel diklaim mengandung asam malat yang dapat menurunkan asam urat. Makan satu apel per hari baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Ini mungkin sedikit bermanfaat untuk asam urat. Tapi tidak dengan menambahkan konsumsi gula harian yang berlebihan.Jelatang (Urtica dioica) adalah obat herbal untuk asam urat yang dapat mengurangi peradangan dan rasa sakit. Penggunaan tradisional sering disebut dalam studi. Untuk mencoba teh ini, seduh secangkir dengan air mendidih. Campur satu hingga dua sendok teh jelatang kering per cangkir air. Minum hingga tiga cangkir per hari.Banyak pilihan tersedia untuk membantu atau mencegah serangan asam urat di rumah. Sebagian besar alami dan memiliki sedikit atau tanpa efek samping. Selalu periksa dengan dokter terlebih dulu sebelum menambahkan suplemen.Jangan pernah mengganti perawatan asam urat yang sudah mapan dan diresepkan oleh dokter dengan pengobatan rumahan tanpa memberi tahu dokter.